Claudio Vidal asociado con la familia Costa a través de Sophia Energy SA, van por el uranio de Las Heras tras la protección de la empresa NANO Nuclear Energy de EEUU

(Por: Rubén Lasagno) – Se ha conocido públicamente y por medio de difusión “no oficial” del gobierno, (a través de medios amigos), que el gobernador Claudio Vidal y el Ministro de Energía Jaime Álvarez, mantuvieron una reunión con representantes de NANO Nuclear Energy, una empresa de Estados Unidos, “con el objetivo de analizar alternativas productivas vinculadas al uranio existente en la provincia”, dice una nota periodística. Falso; la empresa estadounidense no es nueva en el concierto del desarrollo minero uranífero santacruceño y lejos de ser “un primer contacto” es el socio activo desde el 2024 de la empresa Sophya Energy SA del empresario Eduardo Costa y su familia que conforma el paquete de negocio minero uranífero que proyecta el gobernador Vidal.

La llegada de la estadounidense NANO Nuclear Energy a la Patagonia argentina es ya un hecho documentado a través de alianzas estratégicas firmadas entre 2024 y 2025. Su desembarco en el país está directamente vinculado con la explotación de uranio en Laguna Sirven y la integración vertical de la cadena de suministro nuclear.

En el caso específico de Santa Cruz, la conexión se da a través de una arquitectura de acuerdos que involucra tanto a la empresa minera privada Sophia Energy SA como a Fomicruz.

En julio de 2025, NANO Nuclear firmó un Memorando de Entendimiento (MOU) con UrAmerica Ltd, una de las principales empresas de exploración de uranio en el país.

UrAmerica es conocida por su proyecto Meseta Central en Chubut y la alianza con NANO tiene como objetivo consolidar una “fuente de suministro regional“. En el contexto de 2026, esto posiciona a NANO como el comprador tecnológico del uranio (offtake) que se extraiga en la Patagonia y para ello cuenta con “la pata provincial”, la empresa de Eduardo Costa.

Nano, la privada estadounidense de gran trayectoria en la materia, busca asegurar el uranio argentino para procesarlo y convertirlo en combustible HALEU, del inglés High-Assay Low-Enriched Uranium, es un tipo de combustible nuclear avanzado que se está posicionando como la pieza clave para la próxima generación de energía nuclear y NANO Nuclear lo necesita para sus micro-reactores portátiles (ZEUS y ODIN).

En otro informe nos vamos a ocupar dar detalles de UrAmérica por lo pronto digamos que funciona como el puente logístico y de activos. Mientras que Sophia Energy (de Eduardo Costa) tiene la tracción política y los permisos en Santa Cruz, UrAmerica posee los yacimientos más grandes de Chubut (que NANO Nuclear quiere integrar en su cadena de suministro) y el contacto directo con los proveedores de tecnología de micro-reactores en EE. UU.

UrAmerica ya no se presenta como una “exploradora”, sino como un proveedor de combustible (HALEU). Su valor hoy no reside en lo que extrae, sino en los contratos de exclusividad que firmó con NANO Nuclear Energy en julio de 2025 para proveer uranio argentino a los micro-reactores que se planean instalar en la Patagonia en el futuro.

Como queda demostrado el gobierno provincial que aparece publicamente como con “expectativas” ante empresas internacionales de explotación de uranio, en realidad viene desarrollando el programa desde que se inició esta gestión política. Y actualmente lo que lleva a cabo Claudio Vidal es una especie de “concientización” de lo bien que vamos a estar si logran la licencia social de los lasherenses y como sucede con la minería de oro y plata, solo le cuentan a la gente la mitad de la verdad; la otra, se la contamos nosotros.

Socios santacruceños

Si bien NANO Nuclear no ha anunciado un acuerdo directo con la provincia de Santa Cruz, sus socios locales sí lo han hecho, promocionando una reunión en Buenos Aires, como si se tratara “de una búsqueda de inversiones/inversores”, pero en realidad nada es nuevo, todo tiene años de ejecución.

La provincia, en los últimos dos años, ha reactivado el Proyecto Sofía (en la Meseta Sirven, al sur de Las Heras) con la presencia en el lugar, casi con exclusividad, de la empresa Sophia Energy quien trabaja en conjunto con la estatal santacruceña Fomicruz S.E. en la exploración de uranio y vanadio.

Dado que NANO Nuclear también firmó un acuerdo con Dioxitek S.A. (empresa estatal argentina que produce dióxido de uranio) en agosto de 2025, se crea un circuito donde el uranio extraído en Santa Cruz por FOMICRUZ/Sophia Energy podría ser procesado por Dioxitek bajo estándares y tecnología de NANO para su exportación o uso en reactores SMR/Micro. De allí el gran interés por el uranio de Las Heras y la urgencia de arremeter contra el yacimiento, aún sin importarles los condicionamientos sociales y las dudas ambientales existentes.

Es por esta razón que la empresa NANO Nuclear está posicionando a la Argentina como su “Hub Sudamericano“ de suministro, aprovechando que el país es uno de los pocos en el mundo con capacidad técnica nuclear completa (extracción, procesamiento y diseño de reactores).

Santa Cruz, ideal para NANO

A diferencia de Chubut, donde la minería de uranio enfrenta mayor resistencia legislativa y social, en Santa Cruz se la ponen mucho más fácil a la empresa estadounidense por tres factores fundamentales:

El gobierno provincial (bajo la gestión actual de Claudio Vidal) ha promovido activamente el uranio como un “recurso estratégico” para la transición energética. Nadie habla de valores de regalías, cobro, costos, si va dentro del RIGI (como lo tiene planificado pero no lo dicen) y cuánto realmente va a quedar para la provincia de esas negociaciones donde hay “demasiado” interés empresario y cuando eso ocurre el Estado pierde.

Los puertos santacruceños son ideales para la logística de los micro-reactores de NANO, que están diseñados para ser transportados en contenedores marítimos. La empresa, ha manifestado interés en utilizar sus micro-reactores para alimentar plantas de electrólisis en zonas aisladas de la Patagonia, uniendo la minería de uranio con la producción de energías limpias en la provincia (Hidrógeno Verde).

De esta manera, podemos conformar esta alianza perfecta de los actores que se complementan de manera muy conveniente para el negocio del uranio en Santa Cruz lo cual sintetizamos en la siguiente ecuación: UrAmerica Ltd.Privado (MOU) extracción y suministro de mineral (U3O8); Dioxitek S.A.Estatal (MOU) procesamiento y fabricación de materias primas; Sophia Energy / FomicruzMixto (Indirecto) exploración y obtención de reservas en Santa Cruz.

Cuando hay negocios, no hay oposición

La empresa Sophia Energy S.A. (o Sofía Energy) es desde hace años pero fundamentalmente en la actualidad, la punta de lanza de la minería de uranio en la provincia de Santa Cruz. Su estructura combina una fuerte influencia política local con una dirección técnica de años en el sector minero-energético. Desde el año 2011 OPI viene informando al respecto de esta empresa y sus cateos en el lof de la familia Limonao en Laguna Sirven.

La sociedad fue constituida formalmente el 24 de mayo de 2011, como OPI ha referido en anteriores investigaciones sobre el tema del uranio en Laguna Sirven y la forma ilegal (sin permisos) en la que apareció la empresa a realizar la búsqueda de yacimientos en la reserva aborigen.

En sus estatutos figura un amplio espectro de actividades relacionadas con la energía, incluyendo la prospección, exploración y explotación de minerales nucleares (uranio y torio), hidrocarburos y energías renovables.

La propiedad y el control de Sophia Energy SA están vinculados a figuras de peso en la política como Eduardo Costa. Su familia (incluyendo a su madre, Martha Suárez de Costa) figuró en la composición societaria inicial.

Guillermo Re Kuhl (Presidente de Sophia Energy SA) es el actual referente técnico y ejecutivo de la empresa. Re Kuhl es un geólogo con décadas de experiencia en el sector y es quien lidera la cara pública de la empresa en foros internacionales (como el PDAC en Canadá) y en las negociaciones con el gobierno provincial. Por su parte Susy Inés Bello Knoll abogada y académica (amiga y socia de Julio De Vido y su esposa Alessandra Minicelli) ha figurado en el directorio de la empresa desde sus inicios, vinculada a la estructuración legal y corporativa del grupo. Eduardo Costa ha manifestado “que ya vendió la empresa”, cuestión de la cual nos vamos a ocupar posteriormente para determinar su versión, pero todo indicaría que el objeto es no aparecer asociado al gobierno provincial, ante las pretensiones del empresario de seguir haciendo política en Santa Cruz, de cara al 2027.

Tras años de bajo perfil, la empresa Sophia Energy cobró un impulso masivo en 2024 y 2025 bajo la gestión del gobernador Claudio Vidal. Aquí queda demostrado que los intereses, trascienden a las oposiciones y las ideologías.

En mayo 2025 la empresa estatal Fomicruz S.E. (Fomento Minero de Santa Cruz) oficializó una alianza estratégica con Sophia Energy. Fomicruz aporta las áreas mineras y el respaldo estatal, mientras que Sophia Energy aporta la inversión y el know-how técnico para la “cubicación” (determinación del volumen real) de las reservas.

El argumento oficial de esta sociedad es que el uranio extraído por Sophia Energy permitirá que Argentina deje de importar este mineral para sus centrales nucleares Atucha I, II y Embalse.

El vínculo con NANO Nuclear Energy

Como mencionamos anteriormente, la conexión con la estadounidense NANO Nuclear Energy se da de forma indirecta pero estratégica. La estadounidense necesita uranio para su cadena de suministro global y para sus reactores portátiles y la alianza de NANO con Dioxitek y UrAmerica crea un ecosistema donde el uranio santacruceño (extraído por la sociedad Sophia/Fomicruz) se convierte en la materia prima ideal para el combustible que NANO pretende comercializar a nivel mundial.

Controversias actuales (2025-2026)

La actividad de Sophia Energy ha generado tensiones en el flanco social de Las Heras. Los vecinos y comunidades originarias (como la Lof Limonao) han expresado su preocupación por el uso de agua en una zona ya afectada por la actividad petrolera.

Algunos sectores políticos, empresariales y sociales, cuestionan que el actual gobierno provincial haya “reactivado” una empresa vinculada a un socio político de la oposición (Costa) para manejar un recurso tan sensible como el uranio. (Agencia OPI Santa Cruz)