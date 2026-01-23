Piden cárcel para quienes inicien incendios forestales

- Publicidad -

La crisis ígnea que atraviesa la Patagonia ha reactivado el debate sobre la gestión de recursos estatales y la legislación ambiental. Mientras los focos avanzan en la provincia de Chubut, la Unión Cívica Radical (UCR), bajo la conducción de Leonel Chiarella, ha puesto sobre la mesa dos discusiones centrales: la incorporación de la figura del “ecocidio” al Código Penal y la subejecución de partidas presupuestarias nacionales destinadas al manejo del fuego.

El análisis de los números revela una discrepancia alarmante entre lo planificado y lo gastado. Desde el radicalismo advierten que el Plan Nacional de Manejo del Fuego apenas ha ejecutado el 25 % de su presupuesto asignado. En términos concretos, esto significa que aproximadamente 20.000 millones de pesos, que estaban disponibles en las arcas del Estado para fortalecer el sistema de combate y prevención en las provincias, no se utilizaron.

Esta subejecución —es decir, el dinero que estando disponible no se gasta por falta de gestión administrativa— ocurre en un contexto crítico para la región sur del país. Ante este escenario, la oposición solicitó al Poder Ejecutivo que informe los lineamientos de su política ambiental y evalúe con urgencia la ampliación de partidas para garantizar recursos a los brigadistas.

Qué implica la figura de Ecocidio

Más allá de los números, la propuesta legislativa busca endurecer las penas. La reforma planteada pretende que los delitos ambientales y, específicamente, los incendios forestales intencionales, sean castigados con sanciones penales efectivas. La tipificación del “ecocidio” busca terminar con la impunidad de quienes provocan desastres ecológicos, una problemática recurrente en los veranos patagónicos.

Solidaridad ante la emergencia

Mientras se discute la cuestión de fondo en los despachos de Buenos Aires, la respuesta inmediata ha recaído en la sociedad civil y las organizaciones. El partido centenario inició una campaña de recolección de fondos la semana pasada que ya ha logrado recaudar más de 7 millones de pesos.

Este dinero será destinado directamente a la Federación de Bomberos Voluntarios de Chubut, quienes hoy enfrentan la primera línea de fuego. Desde la UCR expresaron su reconocimiento al trabajo de los brigadistas y voluntarios que, a menudo con recursos limitados, combaten el avance de las llamas en la Patagonia. (Agencia OPI Santa Cruz)