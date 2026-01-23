Rusia ampliara su flota con el rompehielos nuclear más potente

- Publicidad -

El presidente Vladimir Putin confirmó este viernes que la Federación de Rusia se encuentra en un proceso activo de fortalecimiento de su capacidad industrial para la construcción de rompehielos de propulsión nuclear. El mandatario destacó que el país ha mantenido el liderazgo en la exploración del Ártico durante décadas y subrayó la decisión política de continuar con la expansión de su flota especializada para asegurar su dominio en la región.

En el desglose de la capacidad naval actual, el jefe de Estado detalló que Rusia dispone actualmente de treinta y cuatro rompehielos diésel y ocho de propulsión nuclear en plena operatividad. A este inventario se suman otras unidades que se encuentran en diferentes etapas de ejecución. Esta infraestructura busca consolidar la presencia rusa en las rutas polares y garantizar la navegabilidad en condiciones extremas.

Respecto al desarrollo de nueva tecnología, Putin indicó que el proyecto más avanzado es el rompehielos de propulsión nuclear Leader, el cual se está construyendo en el astillero Zvezda, ubicado en el Lejano Oriente ruso. La planificación oficial establece que esta unidad estratégica estará finalizada y lista para entrar en servicio hacia el año 2030, marcando un hito en la ingeniería naval del país.

Según información técnica difundida por la agencia de noticias TASS, el Leader será el buque más potente de su tipo en el mundo y forma parte del programa de rompehielos Rossiya bajo el Proyecto 10510. Las especificaciones de diseño indican que la nave tendrá la capacidad de romper capas de hielo de hasta 4,3 metros de espesor y escoltar buques a través de hielo de dos metros a una velocidad sostenida de 11 nudos. (Agencia OPI Santa Cruz)