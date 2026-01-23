TDF giró los dólares del bono 2017: “Responsabilidad fiscal”

- Publicidad -

(OPI TdF) – El Gobierno de Tierra del Fuego confirmó este miércoles el desembolso de 5.850.000 dólares correspondientes a la cuota número 35 del bono de deuda pública emitido originalmente en 2017. La operación fue anunciada por el Ministro de Economía, Alejandro Barrozo, quien enmarcó el cumplimiento de esta obligación financiera bajo una narrativa de “éxito institucional” y “confiabilidad ante los mercados”.

Sin embargo, detrás de la retórica oficial que celebra el pago como un logro de gestión, subyace la realidad de una estructura de deuda que sigue pesando sobre las arcas provinciales.

El relato vs. El dato técnico

El comunicado oficial destaca que la provincia “honra su palabra” y califica el pago como una ratificación de “responsabilidad fiscal”. Si bien el cumplimiento evita el default —un escenario catastrófico para cualquier administración—, es necesario recordar la génesis y la actualidad de este pasivo.

Se trata de los bonos por 200 millones de dólares tomados durante la gestión anterior, pero cuya reestructuración en 2020, gestionada por la administración de Gustavo Melella, extendió los plazos de vencimiento hasta el año 2030.

La carga a largo plazo

El ministro Barrozo enfatizó que el pago se realizó “en tiempo y forma” y que consolida a la provincia como un “actor previsible”. No obstante, el cumplimiento de estas obligaciones en moneda dura (dólares) representa un esfuerzo fiscal significativo en un contexto donde la recaudación y los recursos coparticipables sufren la volatilidad de la economía nacional.

Lo que el Ejecutivo presenta como una “decisión política clara de priorizar el equilibrio”, es técnicamente una obligación contractual ineludible para no cerrar el grifo del crédito internacional. La reestructuración de 2020, si bien alivió los vencimientos inmediatos de aquel momento, garantizó que la provincia deberá seguir girando divisas al exterior durante los próximos seis años, comprometiendo presupuestos futuros.

Inversiones y realidad local

El funcionario aseguró que este comportamiento financiero es fundamental para “atraer inversiones genuinas”. Queda por verse si esa “confianza de los mercados” se traduce en obras palpables para el vecino de a pie en Ushuaia, Río Grande o Tolhuin, o si simplemente permite mantener la rueda de la deuda girando (“rollover”) sin afectar los servicios esenciales que demanda la población fueguina.

Por ahora, la noticia es contable: casi 6 millones de dólares salieron de la caja provincial para cumplir con los acreedores, en una operación que, más allá de los adjetivos, responde a la estricta lógica financiera de una provincia endeudada en moneda extranjera. (Agencia OPI Tierra del Fuego)