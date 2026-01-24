La muerte del joven Serón habría sido por una caída

- Publicidad -

(OPI Chubut) – Datos preliminares que son parte de la investigación por la muerte del joven Diego Ezequiel Serón, quien fue hallado sin vida tras una búsqueda de más de 10 días en Comodoro Rivadavia, señalan que el deceso podría haberse originado en una caída y sin participación de terceros.

Los datos se desprenden de cámaras de seguridad del sector donde se encontró a Serón, quien se encontraba desaparecido desde el 7 de enero cuando salió en búsqueda de trabajo.

La investigación indica que el cuerpo del joven no presenta signos de haber sido atacado.

Serón fue encontrado el 19 de enero en una zona de difícil acceso en el Camino del Centenario, de escalones pronunciados.

Desde la Fiscalía aseguraron que las conclusiones son provisionales y que se espera un informe final para confirmar o descartar cualquier hipótesis de crimen ocasionado por terceros.

Será el informe final el que tendrá la potestad de confirmar o descartar definitivamente cualquier hipótesis que contemple la intervención de terceros.

Los médicos forenses habrían identificado la presencia de fracturas en algunas costillas y en la clavícula del joven, que serían producto de la caída ocasional en un terreno escarpado. (Agencia OPI Chubut)