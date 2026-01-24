Vialidad Provincial inició el acopio de sal para el Plan Invernal

- Publicidad -

La Administración General Vialidad Provincial de Santa Cruz informó que comenzaron los trabajos de cosecha y acopio de sal en la Estancia Moy-Aike Grande, insumo que será destinado al Plan Invernal 2026.

Los trabajos en la salina son necesarios para obtener materia prima para la elaboración del líquido antihielo, así como también para la preparación de la mezcla de arena y sal utilizada en los camiones saleros que operan sobre la red vial provincial durante la temporada invernal.

Durante la temporada invernal la sal es “un recurso fundamental para garantizar la transitabilidad de las rutas y reforzar la seguridad vial de los santacruceños frente a las condiciones climáticas adversas”. (Agencia OPI Santa Cruz)