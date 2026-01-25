Avanza el fuego en la zona de Villa Lago Rivadavia y se amplió el operativo de emergencia

- Publicidad -

(OPI Chubut) – El gobierno provincial reforzó desde las últimas horas del viernes el operativo de combate del incendio forestal que se declaró en la zona de Villa Lago Rivadavia.

El incendio se sigue desplazando por la zona del Parque Nacional Los Alerces y se incrementa debido a las altas temperaturas y viento registrado en la zona.

Como medida preventiva, 15 personas debieron ser evacuadas y en el lugar están trabajando unos 170 integrantes del operativo entre brigadistas, bomberos voluntarios, fuerzas de seguridad y equipos de apoyo logístico.

El operativo dispone de 14 medios aéreos nacionales e internacionales, que realizan tareas de ataque directo, enfriamiento y monitoreo de focos activos, de acuerdo con las condiciones de visibilidad y viento.

El incendio en la zona del Parque Nacional Los Alerces afectó a unas 15.000 hectáreas. (Agencia OPI Chubut)