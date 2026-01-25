Informe de Brigada Federal de Rescate indica que no hay posibilidad de habitar la zona del cerro Hermitte

- Publicidad -

(OPI Chubut) – La Brigada Especial Federal de Rescate emitió un informe preliminar sobre la situación del desplazamiento del terreno en el cerro Hermitte de Comodoro Rivadavia y uno de los expertos señaló que “es imposible que continúe habitando gente en toda esa zona, ya que el deslizamiento va a continuar progresivamente a lo largo del tiempo”.

Los especialistas trabajaron sobre el terreno y se reunieron este viernes con el intendente de Comodoro Rivadavia Othar Macharashvili.

Del encuentro participaron el subsecretario de Vialidad Urbana, Walter Navarro, y el sublíder del equipo USA Argentina 12, principal Damián Seisdedos, junto a profesionales especializados en ingeniería estructural y arquitectura.



Navarro aseguró que esta fuerza especial realizó “una evaluación técnica de riesgo y recomendaciones precisas sobre las restricciones a aplicar en el área afectada”.

El informe permitirá seguir trabajando “puntualmente en los sectores más críticos, especialmente en la zona baja, donde todavía hay vecinos que no se han retirado, como los barrios Los Tilos y Marquesado”.

El principal Damián Seisdedos de la Fuerza de Rescate informó que “realizamos un recorrido junto a un ingeniero estructural y una arquitecta para analizar el estado de las viviendas y definir cómo deberá continuar el proceso en ese sector”.

De acuerdo con la información geológica relevada, “es imposible que continúe habitando gente en toda esa zona, ya que el deslizamiento va a continuar progresivamente a lo largo del tiempo”.

“Debido al tipo de movimiento que está sufriendo el suelo, lo ideal es avanzar con una remoción progresiva de las viviendas, evitando el uso de maquinaria pesada y priorizando el trabajo manual con equipos livianos o portátiles, ya que las vibraciones podrían generar nuevos desplazamientos del terreno”, añadió.

El intendente también se reunió con Alejandro Celli, director de Geología Ambiental y Aplicada del Servicio Geológico Minero Argentino (SEGEMAR), para realizar un informe técnico del derrumbe.

“Planteamos sugerencias y recomendaciones técnicas que sirvan como apoyo científico para la toma de decisiones del Municipio, especialmente en lo referido al control del territorio, el manejo de las áreas más comprometidas y medidas de mitigación que podrían implementarse de manera inmediata” dijo Celli.

El especialista aseguró que “el proceso iniciado el 19 de enero aún no ha concluido y la situación deberá seguir siendo monitoreada, especialmente ante la llegada de la temporada de lluvias”. (Agencia OPI Chubut)