Las exportaciones del campo alcanzaron un récord de 115 millones de toneladas en 2025

El sector agroindustrial cerró el ciclo 2025 con un volumen de carga récord, aunque la eficiencia en la generación de divisas por tonelada muestra matices frente a años anteriores. Según los datos oficiales procesados sobre estadísticas del INDEC, la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca reportó un ingreso de 52.337 millones de dólares.

Este resultado financiero se apoya en un movimiento físico de 115,41 millones de toneladas, lo que representa un incremento del 12% en volumen respecto al periodo anterior, mientras que el valor facturado solo escaló un 9%. La brecha entre el crecimiento del volumen y el valor sugiere una presión a la baja en los precios internacionales de los commodities integrados.

Concentración de divisas en diez complejos exportadores

La matriz exportadora argentina sigue exhibiendo una dependencia estructural de pocos productos. Apenas diez complejos agroindustriales explican el 93% del volumen total comercializado:

Soja , Maíz y Trigo lideran el ranking de despacho.

, y lideran el ranking de despacho. Cebada , Girasol , Sorgo y Maní completan el núcleo duro.

, , y completan el núcleo duro. La participación se extiende a los sectores de Foresto-industria, Bovinos y Legumbres.

Aunque 31 complejos mostraron mejoras interanuales, el salto más agresivo se dio en nichos específicos como la Colza, con un alza del 127%, y el Arroz, que escaló un 78%. Sin embargo, por su peso relativo en la balanza comercial, el impacto real de estos rubros en el flujo total de dólares es marginal comparado con los granos gruesos.

El destino de la producción ratifica la dependencia de los mercados asiáticos y regionales. China y Vietnam encabezan la lista de compradores, seguidos por Brasil, en un esquema donde los diez principales destinos concentran más del 58% de las ventas totales al exterior.

A pesar de que 132 productos alcanzaron picos de exportación no vistos en siete años, el esquema de ingresos fiscales de la Patagonia y el resto del país sigue atado a la volatilidad de un mercado global que hoy demanda más cantidad para entregar, proporcionalmente, menos valor por cada tonelada embarcada. (Agencia OPI Santa Cruz)