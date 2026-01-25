Pese a la caída del salario Milei ganaría en primera vuelta

- Publicidad -

A exactamente dos años de las próximas elecciones presidenciales, la política argentina atraviesa un fenómeno que desafía los manuales tradicionales: la recesión en los hogares no está destruyendo el capital político del oficialismo.

Un informe reciente de la consultora Trends, cerrado en Enero 2026, expone esta dualidad. Mientras el poder adquisitivo se desploma, la figura presidencial se mantiene sólida en la preferencia del electorado.

Datos que duelen en el bolsillo

La realidad económica es innegable y se siente con fuerza en las calles. El relevamiento indica que el 40% de los argentinos ya no llega a fin de mes. Esto significa que cuatro de cada diez ciudadanos no pueden cubrir la Canasta Básica Total con sus ingresos.

A este grupo crítico se suma un 32% que logra cubrir sus gastos pero “con dificultad”. En total, el 59% de los encuestados admite haber recortado su consumo comparado con el año anterior. Para el ciudadano de a pie, esto se traduce en cambiar de marcas, dejar de comprar ropa o reducir la calidad de los alimentos.

La paradoja electoral

Sin embargo, y aquí radica el dato que inquieta a la oposición, esta asfixia financiera no se está transformando en un voto castigo.

Si las elecciones fueran hoy, Javier Milei se impondría cómodamente en una segunda vuelta. Los datos proyectan que el actual mandatario obtendría el 49% de los votos, sacando una ventaja de 14 puntos sobre el gobernador Axel Kicillof, quien apenas alcanzaría el 35%.

El peronismo enfrenta un techo electoral difícil de perforar. La ex presidenta Cristina Kirchner arrastra una imagen negativa del 61%, lo que complica las aspiraciones del espacio para recuperar el poder central.

Esperanza sobre realidad

¿Por qué el ajuste no se lleva puesto al Gobierno? La respuesta parece estar en las expectativas. El estudio revela que la “esperanza” es el sentimiento mayoritario (45%) cuando se piensa en el futuro, superando a la tristeza (16%) y al enojo (14%).

El Presidente mantiene una imagen positiva del 50%. Es el único dirigente nacional con saldo a favor ante la sociedad.

En provincias como Santa Cruz, donde el costo de vida suele ser más elevado que la media nacional por la logística y el clima, estos números nacionales invitan a la reflexión: la sociedad parece haber otorgado un crédito a largo plazo, priorizando la expectativa de mejora por sobre el sufrimiento actual del bolsillo.

El 51% de la sociedad, además, avala la reforma laboral, señal de que el cambio cultural propuesto por La Libertad Avanza ha calado hondo, incluso más allá de la situación económica coyuntural. (Agencia OPI Santa Cruz)