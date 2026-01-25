Reglamentaron la ley 90/10 de empleo santacruceño

El gobierno provincial reglamentó la ley denominada 90/10 de promoción del empleo santacruceño definiendo los alcances de la medida impulsada por el Poder Ejecutivo.
La normativa regula el empleo sobre las actividades como la minería, hidrocarburos y pesca.
La reglamentación de la Ley Provincial N° 3141 prevé priorizar el empleo santacruceño en sectores estratégicos y se definieron los mecanismos de control y fiscalización que tendrá la autoridad de aplicación que será el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social.
Las empresas deberán cumplir con la obligación de contratar al menos un 90% de mano de obra local, con residencia mínima de seis años.
La resolución, firmada por el ministro de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, Ezequiel Verbes, establece la obligatoriedad para las empresas operadoras, contratistas y subcontratistas de inscribirse y mantener actualizada su información en el Sistema de Registro de Empleo Local (SIREL).
Allí deberán declarar la nómina de personal, porcentaje de trabajadores santacruceños y justificar en cada caso quienes no cumplan con el requisito de residencia.
La autoridad laboral provincial podrá realizar inspecciones, cruces de datos con organismos públicos y aplicar sanciones cuando se detecten incumplimientos o información falsa.
Entre las excepciones, se prevé que las empresas puedan contratar personal de otras provincias “solo cuando acrediten que no existe mano de obra local con la calificación requerida”.
En esos casos deberán presentar obligatoriamente un “Plan de Capacitación y Sustitución Progresiva, destinado a formar trabajadores santacruceños para que, en un plazo razonable, ocupen esos puestos”.
Si ese plan no se presenta o no es aprobado por la autoridad laboral, la empresa no podrá invocar la excepción y quedará sujeta a multas. (Agencia OPI Santa Cruz)
Buenas ley. También es bueno el ejemplo del gobierno
Presidente de santa Cruz puede un tipo de CABA al que le pagamos sueldazo, alquiler, vive en pleno centro, y un montón de pasajes aéreos. No hay un santacruceños capaz de conducir la SAU? Al menos uno que haga las cosas bien. Y no se las dejé servidas a Graddo
CSS un abogado de Córdoba que hizo 159.000 cagadas en perjuicio de la gente. Sueldo. Alquiler. Pasajes etc
No hay un abogado capaz en Santa Cruz?
Por lo menos uno que entienda nuestra idiosincrasia.
Que entienda que Santa Cruz no es Córdoba donde tenés todo a mano.
Ministro de trabajo. De mar del plata. Cual es el 90/10? Cómo se explica esto?
Generar empleo. Solucionar la necesidad a la gente.
En el gobierno trabajan (Supongamos) muchos petroleros. Varios de ellos no dejaron de cobrar sus fabulosos sueldos.
Esos cargos no hay gente un poquito más preparada ?
Tienen trayectoria? Que respaldo laboral tienen ?
Ni hablar de antecedentes personales.
Cómo está el prontuario y la causa harina y puré de tomate de la ex ministra Maquiabeli?
La están durmiendo para que prescriba?
Es grave eso. Muy grave. Cómo las asistencias que se hacían a nombre de uno y se pagaban a otros. Y todo sigue igual
Y los gastos que figuran en IDUV y no se hicieron. Por ejemplo algunas calderas en Río Turbio
El 90/10 suena al porcentaje de módulos y uniformes en deportes.
Nada nuevo
90/10?
Vidal: Chubut
Leguizamon: bs as
Luccen: corrientes
Verbes: mar del plata
Varela: Mendoza
Cárdenas: Chiloé. Mac Donal
Ross: chaco
Peres Soruco: bs as
Custich: Córdoba
Álvarez: bs as
Boggio: Caba
Elmiger: Formosa
Sivori: Caba
Jaramillo: Río negro
Maquiabeli: Córdoba
Giorgion: Córdoba
Zabala,: Córdoba
Pródromos: san Luis
Garay: cartoon Network. Es un pajero
Bujer: Catamarca
Y así puedo seguir hasta escribir 5 hojas