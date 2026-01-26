Avanza la investigación sobre el femicidio de Valeria Schwab

- Publicidad -

(OPI Chubut) – La fiscalía a cargo de la investigación por el femicidio de Valeria Schwab en Comodoro Rivadavia avanza con las pruebas y el procesamiento de datos y material que contiene evidencia sobre cómo se produjo el asesinato de la joven.

El cuerpo sin vida de Schwab fue hallado durante la madrugada del 14 de enero en la zona del cerro Chenque.

El Área de Criminalística y la División Policial de Investigaciones (DPI) realizaron el relevamiento y visualización de una importante cantidad de horas de cámaras de seguridad públicas y privadas de las inmediaciones, permitiendo reconstruir el itinerario de la víctima.

Además, ya se secuestraron elementos que son parte de la investigación sumado a la declaración de testigos ocasionales.

También se suman los informes tras la realización de la autopsia, las muestras biológicas obtenidas fueron remitidas a laboratorio a la espera de los resultados periciales de ADN y datos complementarios.

Desde la Fiscalía reiteraron el pedido “a toda persona que pueda haber circulado por el sector conocido como “Eureka” o la vieja Ruta 3, entre la noche del 13 y la madrugada del 14 de enero, y/o que posea información relevante, se acerque a la sede fiscal o a la Brigada de Investigaciones”. (Agencia OPI Chubut)