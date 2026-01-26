Detención y secuestro de drogas en complejo de Playa Unión

- Publicidad -

(OPI Chubut) – La División Drogas Peligrosas y Leyes Especiales de Rawson, dependiente de la Policía del Chubut, ejecutó un allanamiento en un complejo de departamentos de Playa Unión que culminó con la detención de un hombre y la imputación de una segunda persona por comercialización de estupefacientes. El procedimiento se fundamentó en una investigación de 30 días impulsada por el Ministerio Público Fiscal y la Justicia Federal, enmarcada en el esquema de operativos que promociona el Ministerio de Seguridad y Justicia provincial.

Durante el registro del inmueble, los efectivos policiales secuestraron 212 gramos de marihuana, 72 dosis de clorhidrato de cocaína y envoltorios fraccionados para la venta directa. Los elementos probatorios incautados incluyen además balanzas de precisión, teléfonos celulares y una réplica de arma de fuego, componentes que la autoridad judicial integra a la causa por infracción a la Ley Nacional 23.737 de estupefacientes.

La intervención contó con la participación de la Sección Antinarcóticos de Rawson y se centró en un sujeto mayor de edad sobre quien pesaban tareas de vigilancia previa que confirmaron la presunta actividad ilícita. A pesar del despliegue oficial y la difusión del resultado como un eje de las políticas de seguridad del Gobierno del Chubut, la investigación judicial deberá determinar el alcance de la red de distribución en la villa balnearia y la procedencia de las sustancias halladas.

El detenido permanece a disposición de la Justicia Federal mientras se analizan los dispositivos electrónicos secuestrados para establecer posibles conexiones con otros puntos de venta en la zona. La imputación de la segunda persona involucrada en el expediente administrativo refuerza la hipótesis fiscal sobre la existencia de una estructura mínima de acopio y comercialización en el sector costero de la capital provincial. (Agencia OPI Chubut)