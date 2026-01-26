Sigue el pacto LLA/K que denunciamos y los Milei continúan su salteamiento democrático enarbolando un alarmante “Plan Zamora”

- Publicidad -

(Por: Álvaro de Lamadrid para OPI Santa Cruz) – Cerró el año con nuevas postales del pacto entre la LLA/K. Auditores AGN, ayuda del PJ a Karina Milei en el Congreso, endeudamiento de Kicillof aprobado en la legislatura, eyección de Milman de su cargo en el Senado y mejora judicial para las denuncias contra el “Chiqui” Tapia, Toviggino y sus vínculos con Massa en la AFA.

Vendrán más postales en 2026, con el nombramiento de los jueces de la Corte y las vacantes en juzgados federales, fiscalías y defensorías en el horizonte de prioridades del pacto.

Hagamos un rápido repaso. En el último semestre del 2025, el pacto con el pasado fue un pararrayo para permitirle a Karina Milei no tener que ir al Congreso a explicar la estafa de Libra y sus coimas y una tranquilidad con el tema del financiamiento narco del ex diputado nacional José Luis Espert con Fred Machado, que quedó encorsetado solo en la salida del diputado de la lista, sin avanzar con otras terminales de ese financiamiento a LLA.

Más acá en el tiempo todavía, en diciembre de 2025 el pacto permitió que LLA votara junto con el Kirchnerismo, los nuevos auditores de la AGN, en un entendimiento que evidenció que la relación, cada vez menos subterránea, entre Karina Milei, los Menem, CFK, Massa, Máximo Kirchner, la Cámpora y el PJ, funciona de maravillas.

En la Provincia de Buenos Aires, el “Nene” Vera, un dirigente del neokirchnerismo libertario, no bajó al recinto la madrugada del 4 de diciembre de 2025, para no votar contra el endeudamiento que necesitaba Axel Kicillof y ayudó al gobierno provincial que logró los votos necesarios más cómodo. La jugada del diputado de Sebastián Pareja fue cuestionada por algunos diputados de LLA, pero los Milei no se enojaron.

Y la frutilla del postre, también en diciembre de 2025, la salida a las pocas horas del nombramiento del ex diputado Milman, en el cargo por el que fuera designado en el Senado de la Nación, para no complicar la buena onda que Karina Milei tiene con Cristina Kirchner, con quien se encuentra en un pico de entendimiento y acuerdos.

Y, por último, hacer la vista gorda, más allá del cacareo y la simulación para la tribuna, no pelear para impedir que se realice el cambio de juzgado en las denuncias de corrupción, lavado y enriquecimiento ilícito que preocupan a Chiqui Tapia, Toviggino y que no terminen esos vínculos en Massa, salpicando judicialmente al ex candidato a Presidente del PJ. Desacelerar tenuemente las presentaciones de ARCA contra la AFA en la denuncia original. Recordemos que los Milei, venían de sellar una alianza táctica con “Chiqui” Tapia, por la cual le cedieron poner a un directivo de AFA, Alejandro Díaz, en la Sindicatura General de la Nación. La mafia del fútbol, a cargo del control interno del Estado. ¿Qué puede salir mal?.

¿Transparencia? la vigencia “del pacto”

¿Cómo va a mejorar el índice de transparencia, si voló por los aires la seguridad jurídica, de un gobierno que estuvo 2 años sin presupuesto y aprobó un presupuesto de ficción para 2026; con la AGN que estuvo dos años acéfala y la preside el peronista Juan Manuel Olmos; con la UIF Sciolista de Paul Starc, la DGI Kirchnerista de Andrés Vázquez, la Aduana Massista bajo la órbita Kirchnerista de ARCA y la SIGEN kirchnerista del “Chiqui” Tapia y Kicillof? Imposible.

¿Alguien puede creer que se está combatiendo al pasado, con todos esos lugares de la botonera del Estado ocupados por kirchneristas y massistas y gente de “Chiqui” Tapia?. El pacto de encubrimiento e impunidad que denunciamos sigue gozando de buena salud.

Planteamos, desde la campaña presidencial 2023, que los Milei “eran el plan A de Cristina” y que eran una de los miles de máscaras del peronismo. Denunciamos al gobierno, desde el día 1, porque como alertamos, con su Tabula Rasa, olvidó e indultó a la corrupción, están gobernando exactamente con el mismo método autoritario, antidemocrático y corrupto que los Kirchner.

Denunciamos judicialmente, a 19 días de asumir el gobierno de los Milei, el pacto de encubrimiento e impunidad con el pasado y explicamos al país por qué los Milei pactaron con Zannini continuar y prolongar su inconcluso plan de impunidad de 2019/2023 para que todas las causas de corrupción fenecieran, pactando no tocar ni realizar nuevas denuncias que correspondían llevarse a cabo contra Massa, Cristina y funcionarios del kirchnerismo, que nuestra denuncia detallaba y pedía investigar.

Todo lo expuesto, evidencia por qué el gobierno ha venido ayudando a Cristina y la trata entre algodones, procurando brindarle las mejores condiciones de impunidad posible, luego de producirse el rechazo de la Corte, en junio de 2025, a su recurso extraordinario, dejando firme la condena de 6 años de prisión dictada en la “Causa Vialidad” en diciembre de 2022, un año antes de que Milei asumiera la Presidencia.

La única relación e incidencia que tuvieron los Milei con la ratificación de la condena de la Ex Presidente, fue haber intentado evitarla, haciendo lobby a su favor ante una Corte que no manejan, para que no se ratificara la condena o se dilatara sin fecha cierta la misma.

Los Milei, siguen negociando con la Ex Presidente los lugares vacantes en la Corte, luego de que fracasaran en entronizar, en una de las postales más evidentes de ese pacto que denunciamos, al Juez de Primera Instancia en lo Penal, Ariel Lijo, el juez más denunciado y corrupto de la Argentina.

Acuerdo fracasado, por la creencia del gobierno, de que junto al oscuro Juez acordado, podían nombrar mediante un inadmisible “Decreto en Comisión” a un juez propio, Manuel Garcia Mansilla.

Lo acontecido es historia conocida: el senador del PJ José Mayans, le recordó al Presidente que no se podía cortar solo y desconocer lo pactado y le rechazaron los dos pliegos.

Eso se sigue negociando. Los Milei, recularon en chancletas y hoy peregrinan en San José 1111, yendo al pie a ver que se pueden llevar en esa cocina espuria de toma y daca, que es el clásico festival de mercantilismo del PJ con el nombramiento de jueces y manoseo de la justicia, que involucra, no ya solo, las vacantes en la Corte, si no las vacantes en juzgados federales, fiscalías y defensorías.

Todo supervisado, por el primer Ministro designado por Milei, el que tuvo acuerdo rápido del Kirchnerismo y de Massa, Mariano Cuneo Libarona, a quien le recordaron ambas partes, que no podía renunciar luego de las recientes elecciones legislativas, hasta que no haya acuerdo, nombres y repartijas confirmadas y votadas. Otra pieza clave de ese pacto de encubrimiento e impunidad con los K.

Todo está escrito

Todo lo que denunciamos en la justicia, está explicado en nuestro libro. Quedate tranquila, “Lo tenemos a Lijo”, el pacto de impunidad, escrito contra reloj y que saliera a la luz en mayo de 2024.

Ahí, en ese valiosísimo libro y documento explicamos, desde por qué ganó Milei, hasta la mentira de su batalla cultural y las razones de ese encubrimiento y pacto de impunidad del gobierno con el pasado, el fair play con los corruptos y el compromiso para no denunciarlos, no querellarlos, no auditarlos y no ir por lo robado, configuran, como denunciamos, omisiones delictivas deliberadas.

Un muestrario de evidencias, que, a las claras, a la luz de todo lo que se ha ido revelando en este tiempo desde 2023, lo que explicamos en nuestra denuncia judicial y libro con suficiente anticipación y detalle.

El libro, para quien lo lea hoy, no habla ya de la política pasada, sino fundamentalmente de lo que está pasando hoy en el poder y cuyas consecuencias vivimos día a día todos los argentinos.

Ese es el pacto de encubrimiento e impunidad. El no denunciar, no querellar y con omisiones voluntarias como la demanda civil en causa Validad, no investigar los negociados con las SIRA y el dólar diferencial de exportación, ni el plan platita de Massa y el desfalco del BCR, no auditar los Ministerios, Empresas Publicas y Entes Descentralizados, la pretendida Tasa Kicillof, el aval al ardid Zannini en el juicio de YPF que tramita en Nueva York y toda la corrupción kirchnerista no investigada y sin recuperar un peso de lo robado, todo ello, además, quitándole las facultades de querellar a la Oficina Anticorrupción y la UIF.

Lo demás, lo que vino después, son las postales indubitadas de los eslabones de ese pacto (promover a Lijo a la Corte, terminar con la causa de los cuadernos que pasaron a ser “aportes de campaña”, liquidar la causa Chocolate y echar a un funcionario (Tessio de la UIF) que se le ocurrió intentar ser querellante en la causa de Insaurralde, no activar la demanda civil contra Cristina en la causa Vialidad, permitir que Lázaro Báez regreso victorioso a Rio Gallegos a disfrutar lo robado, no denunciar a Moyano y la casta sindical, hacer que Cristóbal López recupere para sí pozos maduros de YPF con la complicidad del Gobernador Claudio Vidal, dilatar y hacer fracasar ficha limpia, garantizar el rechazo a la reforma sindical y el acuerdo y toma y daca permanente de Milei con todos los gobernadores feudales en un mercado persa que transa votos y apoyos a cambio de fondos discrecionales). (Sigue en Parte 2) – (Agencia OPI Santa Cruz)