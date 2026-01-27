ATE define un plan de lucha contra la reforma laboral

- Publicidad -

La Asociación Trabajadores del Estado (ATE) encabeza hoy una reunión clave con el Frente de Sindicatos Estatales para frenar el proyecto de Modernización Laboral. El encuentro, convocado por Rodolfo Aguiar a las 14:00, busca articular una resistencia antes de que el texto llegue al Senado el próximo 10 de febrero.

A diferencia del discurso oficial, que presenta la reforma como un cambio para el sector privado, el gremio advierte que afectará directamente a dependencias críticas con presencia en todo el país. Al regirse por la Ley de Contrato de Trabajo, organismos como ANSES, PAMI, Vialidad Nacional y la AFIP (DGI y Aduanas) sufrirían modificaciones en sus condiciones laborales. Esto significa que la estabilidad y los derechos de los empleados estatales nacionales están en el centro del debate.

Aguiar lanzó una dura crítica hacia los mandatarios provinciales que negocian con el Gobierno nacional. Según el dirigente, el proyecto esconde una reforma fiscal, es decir, un cambio en cómo se distribuyen y recaudan los impuestos, que terminará por “asfixiar” las arcas de las provincias. Para el sindicato, el aval político de los gobernadores no garantiza la paz social si se vulneran derechos adquiridos.

Un plan de acción en las calles



La estrategia sindical apunta a propinarle al Ejecutivo una “derrota parcial” impidiendo que el tema se debata en las sesiones extraordinarias. Con la mirada puesta en las próximas semanas, los estatales apuestan a la movilización como herramienta para ganar lo que definen como una “lucha de clases”, buscando que el proyecto caiga antes de su tratamiento legislativo. (Agencia OPI Santa Cruz)