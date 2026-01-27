Decreto confirma sesiones para tratar la baja de imputabilidad

- Publicidad -

El presidente Javier Milei oficializó este martes la ampliación de las sesiones extraordinarias del Congreso para tratar la baja de la edad de imputabilidad. A través del Decreto 53/2026, el Gobierno habilitó el debate parlamentario del nuevo Régimen Penal Juvenil a partir del 2 de febrero.

La medida busca modificar la normativa vigente y bajar el piso de punibilidad, que actualmente es de 16 años. El mandatario ratificó su postura ante una multitud en Mar del Plata, asegurando que los menores que cometan delitos graves deben ser juzgados y condenados bajo un nuevo marco legal impulsado por las carteras de Seguridad y Justicia.

Además de la reforma penal, el Presidente anunció que enviará una Reforma Tributaria con el objetivo de reducir la presión fiscal de manera progresiva. Durante su discurso en el “Tour de la Gratitud”, destacó que el déficit cero ya es una política de Estado y confirmó que existen dictámenes para avanzar con la Modernización Laboral y la Ley de Glaciares.



Compromiso de campaña

Milei aseguró que todas las promesas electorales de 2023 y las proyecciones para 2025 estarán cumplidas antes de mitad de año. “No vamos a parar hasta que Argentina sea el país más libre del mundo“, sentenció ante sus seguidores, mientras los equipos técnicos del Ejecutivo terminan de pulir el incremento de penas en el Código Penal. (Agencia OPI Santa Cruz)