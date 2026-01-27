El sistema no bancario enfrenta un rojo de 2,7 billones de pesos por falta de pago

- Publicidad -

El Endeudamiento de los hogares argentinos ha traspasado la barrera de lo sostenible. Según datos de la consultora EcoGo procesados sobre registros del Banco Central, el costo de financiamiento para el consumo básico devora hoy el 33% de los ingresos familiares exclusivamente en el sector fintech. La cifra es la más alta de la serie histórica y expone el agotamiento de un modelo basado en el “tarjeteo” y el préstamo por aplicación.

La radiografía del descalabro financiero se resume en los siguientes indicadores técnicos:

El endeudamiento total consolidado (bancos y billeteras virtuales) alcanza el 140% de un ingreso mensual promedio.

Los créditos considerados “irrecuperables” saltaron del 2,6% al 6,4% en solo doce meses.

La mora en el sector no bancario trepó al 21,4%, lo que representa un volumen de $2,7 billones en situación irregular.

El fin de la inflación como aliada del deudor

La dinámica de la capacidad de pago cambió drásticamente con la desaceleración de los precios. Mientras que en ciclos anteriores la inflación licuaba el valor real de las cuotas fijas, la estabilidad actual deja al descubierto tasas de interés que el salario real no puede absorber. Marina Dal Poggetto advierte que este fenómeno ha dejado de funcionar como un salvavidas para quienes usan mecanismos alternativos para llegar a fin de mes.

En los bancos tradicionales, la situación no es menos grave. La mora en Préstamos personales escaló hasta un 11%, un registro inédito para el sistema formal que suele contar con la garantía del débito automático en cuentas sueldo. Por su parte, la irregularidad en las Tarjetas de crédito llegó al 8,4%, multiplicando por seis los niveles registrados en 2024.

El stock total prestado por el sistema no bancario asciende a $12,6 billones. Con una morosidad que se triplicó en el último año, el mercado financiero observa con escepticismo la recuperación del consumo interno mientras el capital disponible se quema en el pago de intereses de deuda vieja. (Agencia OPI Santa Cruz)