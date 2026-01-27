Francia avanza en la prohibición de redes sociales para adolescentes

- Publicidad -

La Asamblea Nacional de Francia otorgó hoy una aprobación contundente a un proyecto de ley destinado a prohibir el acceso a las redes sociales a menores de 15 años, marcando un avance legislativo que ahora traslada la discusión al Senado. Con una votación de 116 votos a favor y 23 en contra, la iniciativa busca restringir no solo el ingreso a plataformas específicas, sino también a las funcionalidades de interacción social integradas en sitios web de mayor alcance. Este movimiento legislativo responde directamente a una creciente preocupación social por el aumento sostenido de los casos de acoso en línea y el deterioro de la salud mental entre la población juvenil del país europeo.

El impulso político de esta medida proviene directamente del Palacio del Elíseo, donde el presidente Emmanuel Macron ha señalado públicamente a las plataformas digitales como factores determinantes en la escalada de violencia entre los jóvenes. La estrategia oficial francesa pretende emular el precedente sentado por Australia en diciembre pasado, nación que se convirtió en la primera del mundo en prohibir el acceso a redes como Facebook, Snapchat, TikTok y YouTube a menores de 16 años. El objetivo del Ejecutivo es que la nueva normativa sea ratificada y entre en vigor plenamente para el inicio del próximo ciclo lectivo en el mes de septiembre.

Durante la presentación del proyecto en la Cámara Baja, la diputada centrista Laure Miller sostuvo que la ley establece un límite social necesario ante herramientas que no resultan inofensivas para el desarrollo infantil. La legisladora fundamentó la urgencia de la restricción en la alteración de los hábitos básicos de los menores, señalando que el consumo de estas plataformas ha provocado que los niños lean menos, duerman menos y se sometan a procesos nocivos de comparación constante entre pares. El texto aprobado hoy deberá sortear ahora el debate en la cámara alta antes de regresar para su tratamiento final en la Asamblea Nacional.

La implementación de este marco regulatorio representa un endurecimiento de la fiscalización estatal sobre el ecosistema digital, fundamentado en la protección de los derechos de los menores frente a riesgos sistémicos. Al integrar esta prohibición, el Estado francés asume la responsabilidad de intervenir en el consumo tecnológico bajo la premisa de mitigar el impacto negativo en la formación educativa y el bienestar psíquico de las nuevas generaciones. La medida se perfila como un eje de control sobre las grandes compañías tecnológicas, exigiéndoles una adaptación forzada a los estándares de seguridad nacional establecidos por el poder legislativo francés. (Agencia OPI Santa Cruz)