Hasta YPF abandonó el cerro Hermitte por inestable. ¿El municipio no se enteró? ¿No sabían que la sísmica 2D y 3D afectaron la estabilidad del suelo en Comodoro?

- Publicidad -

(Por: Giuliano Ventura para OPI Chubut) – Informe I – “La clase política chubutense, gobernadores y todos los intendentes y concejales de Comodoro Rivadavia, van a tener que responder políticamente (y algunos de ellos judicialmente )por haber negado la realidad en función de los negocios inmobiliarios, las campañas políticas y los curros de las licitaciones con empresas constructoras que hicieron asfalto, cordón cunetas, redes de agua, gas y cloacas, en un lugar donde lotearon, permitieron construir y donde no se podía urbanizar”; así, con las palabras de una fuente muy calificada, pues se trata de un jubilado jerárquico comodorense de la empresa YPF, iniciamos esta investigación que tiene por objeto demostrar: 1° que la prospección sísmica petrolera es responsable directa (no la única) de la inestabilidad geológica de los cerros Chenque y Hermitte; 2° que todo había sido captado, descripto y señalado en los informes técnicos respectivos; 3° que la propia empresa YPF abandonó la ladera del Hermitte hace 30 años por estas mismas razones; que bajo los cerros de Comodoro hay un verdadero entramado de ductos de agua, fluidos químicos y pozos mal sellados y 4° el desalojo y la prohibición de circular y/o permanecer en el lugar, no es solo por peligro de otro deslave del cerro, es el temor a explosiones o escapes de gas sulfídrico.

Te puede interesar: El intendente Othar Macharashvili y el Gobernador Ignacio Torres sufren las consecuencias política del Hermitte y ahora todos miran al cerro Chenque

Nuestra investigación es extensa y muy completa. Básicamente se basa en datos oficiales, informes técnicos consultados y fuentes de la empresa YPF que cumplieron tareas durante muchos años en Comodoro Rivadavia y uno de ellos posee un conocimiento experiencial determinante a la hora de emitir opinión y proveer datos técnicos alrededor de los procesos y. los procedimientos que se viven con angustias hoy en la ciudad petrolera.

- Publicidad -

Detalles que alertan

Testimonio de un empresario comodorense que jugaba al golf en la cancha del Club Santa Lucía del Barrio Sismográfica y al cual pudimos abordar en las últimas horas, da cuenta que en el terreno de la cancha (hoy destruido) existen no menos de 8 o 9 pozos de petróleo abandonados, señalando que se desconoce el estado de los mismos, sin embargo, con el deslizamiento de tierra del último fin de semana se teme que queden expuestos y puedan producir escapes de gas, químicos contaminantes o gas sulfídrico. Precisamente uno de esos pozos abandonados por YPF hace muchos años en el barrio Sismográfica, quedó expuesto con sus respectivos caños a la vista y lo absurdo es que estaba ubicado debajo de una de las casas del barrio, la cual sufrió serias consecuencias por el deslave del cerro de manera que la vivienda fue “arrollada” y/o desplazada por la fuerza de la tierra, desnudando una vieja conexión petrolera que estaba en el subsuelo del terreno que ocupaba la casa.

La sísmica y las medidas que tomó YPF

El lugar donde se emplazó el Barrio Sismográfica, en la ladera del cerro Hermitte, fue una base de YPF para los equipos de sísmicas (de ahí el nombre del barrio) y la empresa se fue de allí por los riesgos de derrumbe.

Nuestra fuente quien estuvo vinculado a YPF por muchos años en Comodoro Rivadavia, dio por hecho que la prospección sísmica y la inestabilidad de los cerros Chenque y Hermitte están estrechamente vinculados a través de decenas de años de trabajos petroleros en la zona.

“La prospección sísmica (especialmente la técnica 2D y 3D) utiliza fuentes de energía para generar ondas sonoras que penetran el subsuelo. En la zona de Comodoro, se han utilizado históricamente dos métodos, los camiones vibradores que generan vibraciones constantes en la superficie y cargas explosivas en pozos someros (shotholes)” detalló nuestra fuente para introducirnos en el tema.

Nuestros especialista destacó que los Informes geológicos históricos señalan que, si bien la energía de una sísmica no tiene la magnitud de un terremoto, en terrenos con “equilibrio límite” (como las laderas de Comodoro), la vibración puede actuar como un “disparador” (trigger) y esas vibraciones reducen la cohesión de las arcillas saturadas, facilitando que la masa de tierra comience a deslizarse por gravedad, “Pensemos que esto se viene haciendo desde hace décadas, por lo tanto, la exposición prolongada a estos fenómenos antinaturales, la tierra los absorbe, hasta que en un momento junto a otros elementos como el agua, los sustratos, etc se produce una situación crítica como ésta”, señaló

Cabe recordar lo dicho en informes del Servicio Geológico Minero Argentino (SEGEMAR), en diversos estudios (incluyendo el de 2002), donde establece que los cerros Chenque y Hermitte son estructuras de “remoción en masa activa”; habla de inestabilidad estructural y también de “Estudio de Peligrosidad Geológica en Comodoro Rivadavia” donde advierte claramente que la geología local se compone de estratos blandos (Formación Patagonia y Chenque) que son extremadamente sensibles a las vibraciones externas.

“Estos informes técnicos sugieren que la inestabilidad no se debe a una sola causa, sino una suma de cuestiones que están directamente vinculadas con la actividad petrolera desarrollada aquí por YPF y sumado a esto, la urbanización sin planificación” remarcó nuestra fuente y agregó “hay que tener en cuenta las filtraciones de pozos ciegos, erosión costera y las vibraciones producidas tanto por el tránsito pesado como por la actividad industrial, la sísmica histórica, las perforaciones e instalación de redes bajo tierra, que no han sido controladas ni reparadas y derraman todo tipo de sustancias, además de hidrocarburo y aguas contaminadas”.

Todo reglado pero…

Nuestra fuente especializada fue muy claro al indicar que en los Estudios de Impacto Ambiental de las operadoras que realizan campañas sísmicas cercana a ejidos urbanos como es el caso de YPF durante décadas en Comodoro, suelen establecer “Zonas de exclusión” donde se prohíben detonaciones o vibraciones a menos de una distancia determinada de estructuras civiles o zonas de riesgo geológico, pero una crítica común que hizo a los informes ambientales es que los EIA evalúan el impacto durante la explosión, pero no el efecto de debilitamiento estructural a largo plazo en las capas de arcilla que sirven de “patín” para los deslizamientos, como es el caso del Hermitte.

La sísmica no es la única causa, precisó el profesional, “pero es un factor de riesgo concurrente que acelera los procesos naturales de erosión” admitió, reconociendo que el Cerro Hermitte es particularmente vulnerable debido a que la urbanización se asentó sobre zonas de antiguas fallas y deslizamientos geológicos que la actividad industrial pudo haber reactivado.

YPF lo sabía ¿Los políticos no?

Se nos comentó con nivel de detalles cómo, cuándo y por qué YPF cesó las operaciones en la histórica base del cerro Hermitte en el lugar donde posteriormente se emplazó el barrio “Sismográfica” que terminó destruido el fin de semana pasado.

“El abandono por parte de YPF de la base operativa en el cerro (Hermitte) donde llegué a trabajar por casi dos años, se produjo de manera gradual, pero el abandono total se hizo hacia finales de la década de 1990, más precisamente entre los años 1997 y 1998 y eso se dio en el marco de la reestructuración posterior a la privatización de la compañía y el traslado de sus centros logísticos hacia zonas fuera del ejido urbano céntrico de Comodoro Rivadavia”, nos dijo nuestro confidente.

De acuerdo a como se pudo reconstruir los pasos sucesivos dados por YPF, el cerro albergó una base logística estratégica para la prospección sísmica y el control de pozos y estas estructuras incluían no solo laboratorios y depósitos, sino también campamentos para el personal.

Con el cambio de modelo empresarial, YPF comenzó a desmantelar sus bases secundarias. El Cerro Hermitte, debido a su creciente inestabilidad geológica y la presión de la urbanización (barrios Sismográfica y El Marquesado), dejó de ser un punto operativo eficiente para la petrolera estatal.

En ese marco YPF completó el traslado de los equipos de prospección y abandonó las estructuras edilicias en el cerro. Muchas de estas instalaciones quedaron en un estado de “abandono técnico“, lo que permitió que años más tarde fueran ocupadas, usurpadas o desmanteladas por terceros.

Cabe destacar que el abandono de la base por parte de la empresa, no implicó una remediación total del terreno. La remoción de vegetación y el movimiento de suelos realizados durante décadas para emplazar la base y sus caminos de acceso, son citados en los informes del SEGEMAR (2002) como factores que contribuyeron a la erosión y posterior inestabilidad de la ladera.

Desde la perspectiva de la investigación geológica, se sostiene que las vibraciones acumuladas durante los años de mayor actividad de prospección sísmica (cuando se usaban cargas explosivas profundas) y el posterior abandono de la base sin obras de contención adecuadas, dejaron el terreno vulnerable a los procesos de remoción en masa que derivaron en los colapsos de 2023 y 2026.

Actualmente, las ruinas de lo que fue la base de YPF sirven como referencia para los geólogos que estudian el “plano de falla” del cerro, ya que las grietas más profundas suelen coincidir con los antiguos senderos y plataformas construidos y abandonados por la empresa YPF.(Agencia OPI Chubut)