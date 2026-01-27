Intendente Menna confirmó mesa laboral para avanzar en negociaciones

- Publicidad -

El intendente de Río Turbio, Darío Menna informó que se conformará una mesa tripartita con la participación del municipio, el Sindicato de Obreros y Empleados Municipales y el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de Santa Cruz para avanzar en las negociaciones laborales pendientes del 2025.

Menna sostuvo que se logró “un entendimiento entre las partes para conformar una mesa tripartita de diálogo y trabajo, orientada a ordenar una agenda laboral y avanzar en mejoras para el personal municipal”.

La mesa se acordó el viernes tras un encuentro formal de las partes donde el gremio decidió suspender las medidas de fuerza.

- Publicidad -

Menna destacó que el avance de las negociaciones se realizó sin una conciliación obligatoria, sino de la predisposición al diálogo de los sectores involucrados.

“Desde el Ejecutivo comprendemos las necesidades de los trabajadores municipales y estamos abocados a mejorar, de manera progresiva, sus ingresos”, señaló el intendente y destacó que la mesa tripartita será para dialogar sobre las cuestiones laborales. (Agencia OPI Santa Cruz)