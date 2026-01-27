Ministro de Seguridad de Chubut informó que se pudo desviar el fuego que se dirigía a Cholila

- Publicidad -

(OPI Chubut) – El ministro de Seguridad de Chubut, Héctor Iturrioz informó que el domingo a la noche se logró desviar el incendio forestal que se dirigía hacia Cholila y se evitó una evacuación de la población cercana.

Iturrioz estuvo presente en la localidad y brindó precisiones sobre el operativo para combatir el incendio forestal donde trabajan más de 600 brigadistas.

El funcionario sostuvo que durante los días previos “el escenario fue “terrible”, debido a la persistencia de “vientos intensos y erráticos, que tornaron el incendio prácticamente incontrolable”.

- Publicidad -

“El viento no paró y cambiaba de dirección todo el tiempo”, señaló el ministro y aseguró que esa situación “provocó una expansión acelerada y la casi fusión de focos identificados como “el blanco” y “la momia”, ampliando de manera significativa el perímetro afectado”.

Iturrioz sostuvo que “aunque teníamos maquinaria pesada y una cantidad inédita de medios aéreos, en ese momento fue imposible rodear el fuego o circunscribirlo a un área determinada”.

“El fuego llegó a tener una dimensión impresionante y se desmadró por el viento, pero el cambio en las condiciones nos permitió desviarlo de las casas” aseguró el funcionario quien destacó que se “logró salvar las viviendas, registrándose hasta el momento daños materiales limitados a un galpón, sin víctimas personales”. (Agencia OPI Chubut)