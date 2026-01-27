Perros asilvestrados mataron 30 llamas en Tierra del Fuego

- Publicidad -

(OPI TdF) – Un emprendimiento denominado El Paraíso, ubicado en cercanías de Ushuaia, sufrió el ataque de perros asilvestrados que atacaron y mataron a unas 30 llamas, que eran parte de un proyecto ganadero.

Los responsables del rancho señalaron en una denuncia policial que “de todas las llamas que tenía no quedó ni una sola, me han venido matando de a poco, pero terminaron con todas”.

La problemática de los perros sueltos que se asilvestran en la zona rural sigue siendo un problema para la producción ganadera de la provincia y esta vez ocurrió en cercanías de la reserva Corazón de la Isla.

El propietario del emprendimiento sostuvo que los perros “están atacando en todos lados, son perros que abandona la gente y se hacen cimarrones, y forman jaurías. Hace unos meses mataron 86 corderos y hace 3 meses habían matado todas las crías de las llamas y dos terneros”. (Agencia OPI Tierra del Fuego)