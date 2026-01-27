Tragedia climática en EEUU con 22 muertos y miles de vuelos suspendidos

- Publicidad -

La gran tormenta invernal que azotó el centro, nordeste y sur de Estados Unidos dejó un saldo de al menos 22 personas fallecidas y sumió a gran parte del país en una crisis de infraestructura y servicios básicos. El fenómeno meteorológico extremo provocó la muerte de ciudadanos en diez estados diferentes, con Nueva York registrando la mayor cifra de víctimas fatales, seguida por Pensilvania y Tennessee. La magnitud del evento climático se refleja en el impacto sobre la red eléctrica, que dejó a más de 725.000 clientes sin suministro de energía, afectando principalmente a los residentes de Tennessee, donde se concentraron más de 250.000 de los casos reportados en el último balance oficial.

El sistema de transporte aéreo colapsó ante las condiciones adversas, registrando un total de 16.000 cancelaciones de vuelos entre la jornada de ayer y el inicio de este lunes. Mientras la tormenta comienza a desplazarse hacia el océano, el riesgo persiste para más de 200 millones de personas que se encuentran bajo alerta por frío intenso en casi todos los estados al este de las Montañas Rocosas. Las autoridades meteorológicas advierten que la lluvia helada continuará afectando el Atlántico medio y el corredor de la Interestatal 95 hasta la ciudad de Nueva York, lo que sumado al hielo ya acumulado incrementa el peligro en las rutas y la probabilidad de nuevos cortes eléctricos.

En términos de acumulación nívea, el Centro de Predicción Meteorológica de la NOAA confirmó que 17 estados registraron al menos 30 centímetros de nieve, alcanzando un pico máximo de casi 80 centímetros en Nuevo México. En la ciudad de Nueva York, donde la nieve cubrió las calles con más de 20 centímetros, el alcalde Zohran Mamdani informó que la prioridad actual es el despeje de calzadas y la restauración de los servicios básicos para enfrentar el frío prolongado. Debido a las condiciones del terreno, las escuelas públicas de la metrópoli mantuvieron sus puertas cerradas este lunes, obligando a los estudiantes a recurrir a la modalidad de clases remotas.

A pesar de que el núcleo de la tormenta se aleja de la costa este, se esperan nevadas persistentes en la región de los Grandes Lagos durante los próximos días y acumulaciones adicionales en Nueva Inglaterra y el norte del estado de Nueva York. La gestión de la emergencia pone bajo la lupa la capacidad de respuesta de las agencias estatales y municipales frente a eventos climáticos de esta escala, que han paralizado la actividad económica y escolar en gran parte del territorio estadounidense. La recuperación total de la operatividad en los aeropuertos y el restablecimiento del servicio eléctrico en las zonas más afectadas permanecen como los desafíos críticos inmediatos para las autoridades. (Agencia OPI Santa Cruz)