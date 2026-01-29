¿Cuánto pierden los jubilados en febrero por el estancamiento del refuerzo previsional?

- Publicidad -

Un total de $70.000 es la cifra que el gobierno de Javier Milei decidió mantener sin cambios para el bono extraordinario de febrero. Esta suma, fija desde enero de 2024, representa una caída drástica en términos reales si se considera que la Inflación acumulada en el mismo periodo ya orilla el 180%. La medida, oficializada mediante el Decreto 65/2026, funciona como una de las anclas principales para sostener el Superávit fiscal a costa de la clase pasiva.

La auditoría de los haberes para el próximo mes arroja los siguientes datos técnicos:

La jubilación mínima se ubica en $359.219,42 , producto de un ajuste del 2,84% basado en el índice de precios de diciembre.

, producto de un ajuste del basado en el índice de precios de diciembre. Al sumar el bono estancado, el monto total percibido asciende a $429.219,42 .

. El impacto de bolsillo es desigual: mientras quienes superan la mínima reciben un aumento pleno del 2,84%, los sectores más vulnerables solo perciben una mejora real del 2,3% debido al peso del bono no actualizado.

El mecanismo de tope para el refuerzo previsional

La normativa de la Anses establece que el pago de los $70.000 se realizará de forma íntegra únicamente a quienes perciban un monto menor o igual al haber mínimo garantizado. Para el resto de los beneficiarios que superen ese piso, el bono se transforma en una suma proporcional necesaria para alcanzar el tope de la suma del haber mínimo más el refuerzo máximo.

Esta estrategia de montos fijos en un contexto de alta volatilidad de precios ha provocado que el ingreso adicional de los jubilados de menores recursos se deprecie mes a mes. El organismo previsional cuenta ahora con la estructura legal para liquidar estos haberes, consolidando un esquema donde la actualización por inflación no alcanza a cubrir el bache generado por el congelamiento del componente discrecional del salario.

El dato de cierre es matemático: con un bono que no se mueve desde hace trece meses, el peso de este refuerzo en el ingreso total del jubilado pasó de ser un sostén a convertirse en el principal factor de licuación de su poder de compra. (Agencia OPI Santa Cruz)