El Gobierno elimina las retenciones al petróleo convencional para precios inferiores a los US$65

Bajo el argumento de incentivar la inversión en cuencas agotadas, el Poder Ejecutivo Nacional oficializó el Decreto 59/2026 que establece una alícuota del 0% para los derechos de exportación de petróleo crudo convencional. La medida beneficia directamente a las operadoras con activos en Santa Cruz, Chubut y Neuquén, siempre que el precio internacional se ubique en un piso igual o inferior a los US$65.

El nuevo esquema técnico modifica sustancialmente la estructura de costos:

Se eleva el Valor Base de tributación, que anteriormente se gatillaba a partir de los US$45 .

de tributación, que anteriormente se gatillaba a partir de los . Se establece un Valor de Referencia de US$80 ; si el precio internacional supera este monto, la alícuota escala automáticamente al 8% .

de ; si el precio internacional supera este monto, la alícuota escala automáticamente al . Para valores intermedios (entre US$65 y US$80), se aplicará una fórmula de cálculo que la Secretaría de Energía deberá reglamentar.

Negociación política y áreas maduras

La letra chica del decreto transparenta que esta adecuación fiscal no es solo técnica, sino el resultado de acuerdos entre el Estado Nacional, las provincias patagónicas y la Cámara de Empresas Productoras de Hidrocarburos (CEPH). En los pasillos del Congreso, el dato no pasa desapercibido: el beneficio llega en plena discusión de la reforma laboral, donde los votos de los gobernadores aliados son la moneda de cambio para el oficialismo.

La Secretaría de Energía dispone ahora de un plazo de 60 días para determinar los volúmenes exactos de crudo convencional por área de concesión que entrarán en este beneficio. Mientras el discurso oficial habla de mejorar la competitividad ante el “agotamiento natural” de los reservorios, la realidad financiera indica que el alivio llega para sostener rentabilidades en pozos que, por sus elevados costos operativos, ya estaban al límite de la parálisis. (Agencia OPI Santa Cruz)