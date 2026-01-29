Inician la construcción de 73 casas para damnificados de incendios forestales

- Publicidad -

(OPI Chubut) – El gobierno de Chubut anunció el inicio de la construcción de 73 viviendas destinadas a familias damnificadas por los incendios forestales en Epuyén, El Hoyo y Cholila.

La inversión provincial será superior a los $3.500 millones y el gobernador Ignacio Torres sostuvo que “es posible gracias al esfuerzo de todos los contribuyentes de la provincia”.

“Es un momento en el que la cordillera necesita el acompañamiento y la solidaridad de cada uno de los chubutenses”, aseguró el mandatario e insistió con el pedido para que se declare la Emergencia Ígnea a nivel nacional.

- Publicidad -

Éstas viviendas “representan una respuesta inmediata a la principal necesidad de las familias que vieron sus hogares afectados”, y subrayó que, a partir de la presencia permanente de funcionarios del Gabinete en territorio, “seguimos relevando la situación particular de cada damnificado”.

Las viviendas estarán destinadas a uso habitacional permanente y serán construidas “priorizando la eficiencia térmica, la rapidez de ejecución y una estructura liviana y eficiente” y contarán con red de agua fría y caliente, artefactos sanitarios, griferías, salamandra, cocina y las correspondientes aberturas. (Agencia OPI Chubut)