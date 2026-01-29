La emergencia por incendios en el sur llegaría al Congreso

- Publicidad -

La mesa política del Gobierno nacional adelantó para este mediodía una definición crucial sobre el rumbo legislativo del próximo mes. El encuentro, que originalmente estaba pactado para la semana próxima, busca blindar la estrategia oficialista de cara al período de sesiones extraordinarias que iniciará en febrero.

El temario principal se apoya en dos pilares de alto impacto social: la reforma laboral y la baja en la edad de imputabilidad mediante cambios en la Ley Penal Juvenil. Estas medidas, que el Ejecutivo considera vitales para su gestión, serán discutidas bajo la coordinación de figuras de peso como Karina Milei, Luis Caputo y Santiago Caputo.

Para la Patagonia, el dato más relevante surge de las declaraciones de la senadora Patricia Bullrich. La legisladora admitió que el oficialismo evalúa incorporar de urgencia la emergencia por los incendios que castigan al sur del país. Esta inclusión responde directamente al fuerte reclamo de los gobernadores provinciales, quienes exigen herramientas legales y recursos para combatir el fuego en territorio patagónico.

- Publicidad -

El presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, participará mediante videoconferencia para coordinar la factibilidad técnica de estas leyes. La formalización del temario final quedará en manos del vocero presidencial en las próximas 24 horas, marcando el inicio de un febrero que promete una actividad parlamentaria intensa y de fuerte roce político. (Agencia OPI Santa Cruz)