La medida cautelar contra Temu expone la guerra por el control del comercio electrónico nacional

La guerra comercial en el e-commerce argentino escaló a niveles judiciales tras el vertiginoso aumento del 270% en las compras al exterior registrado el último año. La empresa Mercado Libre formalizó una denuncia ante la Secretaría de Comercio contra el gigante chino Temu, acusándolo de publicidad engañosa y competencia desleal en un escenario de apertura importadora.

Los números que audita la firma de Marcos Galperin revelan una estrategia de captación agresiva basada en los siguientes puntos:

Promociones que anuncian descuentos del 80% , 90% y hasta el 100% en productos seleccionados.

, y hasta el en productos seleccionados. Uso de mecánicas lúdicas o “gamificación” para generar presión psicológica en el comprador.

Ocultamiento de costos de envío y montos mínimos de compra que solo aparecen al final de la transacción.

El conflicto por la nivelación de la cancha

La Secretaría de Comercio hizo lugar al reclamo y ordenó una medida cautelar para que la firma de capitales chinos suspenda sus prácticas promocionales. Sin embargo, la respuesta de Temu fue inmediata a través de una acción judicial que busca anular la orden administrativa, dejando la resolución final en manos de un juzgado que aún debe ser asignado.

Este enfrentamiento no es un hecho aislado en la matriz productiva nacional. La Unión Industrial Argentina y grupos como Techint ya han manifestado la necesidad de “nivelar la cancha” frente a competidores extranjeros que operan bajo regímenes de costos y subsidios asimétricos, como ocurrió recientemente en licitaciones clave de tubos para Vaca Muerta.

Desde la Casa Rosada, la postura oficial se mantiene inflexible ante las dudas de los especialistas sobre la destrucción del entramado Pyme. El Ejecutivo sostiene que el libre acceso a productos más baratos generará una mayor capacidad de compra, derivando supuestamente en la creación de empleos en otros sectores que hoy no son visibles bajo el modelo actual de protección. (Agencia OPI Santa Cruz)