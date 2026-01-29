Tragedia aérea en Colombia deja quince muertos cerca de la frontera

- Publicidad -

Un miércoles trágico marcó la jornada en el norte de Colombia tras confirmarse el siniestro de una aeronave de la empresa Searca que prestaba servicios para la estatal Satena. El avión, que transportaba a 13 pasajeros y dos tripulantes, fue localizado por campesinos en un sector de difícil acceso próximo a la frontera con Venezuela, específicamente a unos 30 minutos del casco urbano de La Playa de Belén. El impacto resultó de tal magnitud que la estructura quedó completamente deshecha, lo que precipitó la confirmación de que no existen sobrevivientes entre las 15 personas que se encontraban a bordo.

El secretario de Seguridad departamental, Jorge Quintero, ratificó el fallecimiento de la totalidad de los ocupantes, mientras el Gobierno colombiano inicia una operación de recuperación de restos que se anticipa de extrema complejidad. La logística del rescate enfrenta el desafío de una geografía escarpada y la presencia activa de grupos armados como las guerrillas del ELN y disidencias de las FARC en la zona. Esta situación de inseguridad ha obligado al Ejército y a la Fuerza Aérea a desplegar operativos con estrictas medidas de protección para garantizar la integridad de los organismos de socorro que deben ingresar al área del desastre.

La Aeronáutica Civil ha puesto el foco en una irregularidad técnica crítica: la baliza de emergencia del avión nunca se activó durante el siniestro. Este fallo impidió el rastreo inicial por vía satelital y forzó a las autoridades a depender del avistamiento de los lugareños para dar con el paradero de la aeronave. Ante esta falla en los sistemas de seguridad, se ha dispuesto la intervención de un equipo de especialistas y cartógrafos destinados a determinar las causas exactas que provocaron el accidente y el silencio de los equipos de emergencia.

En tanto el gobernador regional activó los protocolos internacionales de levantamiento, las tareas en el terreno permanecen supeditadas a la evolución de las condiciones climáticas y la consolidación de la seguridad en la denominada zona roja. Mientras se coordina el ingreso de los peritos, los familiares de las víctimas se encuentran concentrados en los aeropuertos de origen aguardando el inicio del proceso de identificación formal. La investigación técnica deberá ahora esclarecer por qué fallaron los mecanismos de alerta en una zona de alta complejidad operativa y conflicto armado. (Agencia OPI Santa Cruz)