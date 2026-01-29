Verbes indicó que habrá eficiencia fiscal y ordenamiento del gasto

- Publicidad -

El flamante ministro de Economía de Santa Cruz, Ezequiel Verbes aseguró este miércoles que las líneas de acción serán la eficiencia fiscal, el ordenamiento del gasto y el diálogo institucional con los municipios de la provincia.

Verbes, quien reemplaza a Marilina Jaramillo en la cartera económica, sostuvo que hay que “sincerar la discusión” con los Municipios por su impacto en el sistema previsional y de salud.

“Es inexplicable que algunas localidades con los recursos financieros que tienen, inclusive municipios que poseen inversiones financieras temporales sostengan con la Caja de Previsión Social y la Caja de Servicios Sociales el endeudamiento que tienen, y no abonen las retenciones realizadas a sus empleados a las mencionadas”, aseguró el ministro.

En ese sentido pidió un trabajo “articulado con los municipios, no vamos a decir una cosa que no podamos cumplir”.

Sobre la Caja de Servicios Sociales argumentó que “se maneja con un sistema solidario y público que no tienen otras obras sociales, ni siquiera las privados y por mencionar algunos aspectos, si te vas derivado vas con un acompañante, la asistencia económica para algunos gastos o la cobertura de alojamiento son algunos ejemplos de lo que sostiene financieramente el organismo“.

“Lo que tenemos que hacer es valorar eso, ver cómo mejoramos y colaborar en que el Estado gaste e invierta de manera inteligente, siendo lo más eficiente posible”, acotó.

Además, fue crítico de las políticas nacionales al sostener que Santa Cruz “no fue favorecida ni beneficiada” y recalcó que habrá que “mantener un diálogo permanente para ver qué herramientas tenemos disponibles”.

“Hoy tenemos que sostener un presupuesto equilibrado y afrontar el déficit” aseguró Verbes quien recordó que los recursos de origen nacional, provincial y las regalías “cayeron en términos reales frente a la inflación”.

“Tenemos que ir analizando varias líneas para ver cómo damos vuelta la situación actual, donde el año pasado los recursos no se incrementaron, todo lo contrario, fueron para abajo”, argumentó.

Respecto a la discusión salarial, añadió que “durante 2024 y 2025 se otorgaron paritarias por encima del Índice de Precios al Consumidor. Hay que reconocer y valorar el esfuerzo que realiza la Provincia y sus organismos”. (Agencia OPI Santa Cruz)