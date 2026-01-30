Denuncian abigeato y daños en un establecimiento ganadero

- Publicidad -

La policía de Santa Cruz informó que delincuentes ingresaron a un campo, rompieron alambrados y faenaron dos ovinos en un establecimiento ganadero cercano a la Ruta Nacional N° 3 y Provincial N° 281, en la zona norte provincial.

El robo se produjo el 27 de enero cuando fue informada la Sección Operaciones Rurales Jaramillo que realizaba tareas de prevención.

Allí un trabajador rural avisó que detectó una situación irregular en el campo y los efectivos se acercaron para constatar la presencia de sangre en el suelo y huellas de neumático de motocicleta.

- Publicidad -

Se presume que el robo se produjo entre la tarde y la noche del día anterior y se constató el resto de dos ejemplares de ovino faenados y la rotura de alambrados, cuyo valor se estima en unos 350 mil pesos. (Agencia OPI Santa Cruz)