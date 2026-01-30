Nación declaró la emergencia ígnea por un año en la Patagonia

- Publicidad -

El Decreto de Necesidad y Urgencia 73/2026 busca centralizar la respuesta ante una situación que ya desbordó las capacidades provinciales. Mientras el discurso oficial se enfoca en la coordinación, los datos de terreno confirman que la sequía y los vientos intensos superaron los recursos locales disponibles en las provincias.

La normativa establece que la Agencia Federal de Emergencias debe coordinar ahora el combate del fuego y la asistencia a la población de Chubut, Río Negro, Neuquén y La Pampa. Esta medida busca saltear los tiempos legislativos ordinarios para liberar recursos destinados a la recomposición social y productiva de las zonas afectadas en el sur del país.

El Decreto 73/2026 declara zona de desastre a las provincias de la región afectadas por el fuego.

declara zona de desastre a las provincias de la región afectadas por el fuego. La Agencia Federal de Emergencias dirigirá las acciones de prevención y restauración de los ecosistemas.

dirigirá las acciones de prevención y restauración de los ecosistemas. El Poder Ejecutivo justificó el uso de un DNU por la urgencia ambiental y el riesgo de vida para los residentes.

La aplicación inmediata de este decreto permitirá el movimiento de partidas presupuestarias para equipar a las brigadas antes de que nuevos focos ígneos se extiendan a otras zonas de la cordillera. (Agencia OPI Santa Cruz)