Detienen a un joven por un caso de violación en Río Gallegos

La policía de Santa Cruz detuvo a un joven de 20 años acusado de haber abusado sexualmente de una joven de 21 años el sábado 24 de enero en pleno centro de Río Gallegos.

El acusado está denunciado por abuso sexual con acceso carnal y robo contra la víctima, quien salía de un local bailable durante la madrugada del sábado 24 en cercanías de la calle Zapiola al 400.

Este viernes se efectuaron tres allanamientos donde se hallaron las prendas de vestir del sospechoso y se detuvo al implicado que quedó a disposición de la justicia provincial.

La denuncia derivó en una investigación con allanamientos simultáneos en distintos barrios de la ciudad tras y la detención de un joven que quedó a disposición de la Justicia provincial.

En la denuncia señala que la joven de 21 años, que se encontraba en estado de ebriedad a la salida de un local nocturno, fue atacada en la vía pública por el joven de 20 años.

Desde la División de Investigaciones de Río Gallegos, dependiente del Departamento de Investigaciones Zona Sur, se realizó un relevamiento de información, análisis de cámaras de seguridad para avanzar en la investigación.

La justicia ordenó los procedimientos en los domicilios ubicados sobre Juan Emilio Riquez al 800, Rogelio Irurtia al 800 y Dr. Jorge Filippo al 400, donde se detuvo al sospechoso que quedó alojado en la comisaría Segunda de la capital provincial.

La causa está en manos del Juzgado de Instrucción N°3, a cargo de Gerardo Giménez. (Agencia OPI Santa Cruz)