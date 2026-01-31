Incendio en Los Alerces ya afectó más de 16 mil hectáreas en Chubut

- Publicidad -

(OPI Chubut) – El operativo de combate contra el incendio en el Parque Nacional Los Alerces y territorio de la provincia de Chubut alcanzó un despliegue de más de 500 efectivos, mientras la superficie afectada ya se extiende a 16.765 hectáreas. El Comando Unificado de Emergencia, integrado por autoridades del Parque Nacional y el Gobierno del Chubut, confirmó que el fuego ha consumido áreas críticas de bosque nativo, arbustal, matorral y pastizales en el sector que comprende Villa Lago Rivadavia y el propio Lago Rivadavia. La logística actual se divide entre 230 personas destinadas al área federal y más de 280 brigadistas que operan bajo jurisdicción provincial.

La jornada operativa del viernes estuvo marcada por la reactivación de varios focos ígneos al finalizar el día, lo que obligó al personal a redoblar esfuerzos en la contención de focos secundarios. En sectores estratégicos como Los Murmullos, Villa Lago Rivadavia y el pinar de Geréz, las cuadrillas ejecutaron tareas de consolidación de fajas, enfriamiento con equipos de agua y refuerzo de líneas cortafuegos. El informe técnico detalla que en la zona de La Momia se logró finalizar el anclaje de las líneas, mientras que en los sectores de Marchand, Simón y Piedras Bayas se utilizó maquinaria pesada, específicamente topadoras, para trabajar sobre el perímetro del flanco izquierdo del incendio.

Los recursos materiales destinados a la contingencia incluyen una flota de 30 medios aéreos, entre aviones hidrantes, aviones anfibios y helicópteros con helibalde, los cuales operan sujetos a las condiciones de visibilidad en la zona cordillerana. En tierra, el dispositivo se complementa con medio centenar de camionetas equipadas, siete autobombas, motoniveladoras y cargadoras. El personal afectado proviene de diversas localidades de Chubut como Cholila, Río Pico, Trevelin, Esquel y Sarmiento, con el apoyo de brigadas enviadas desde Santa Cruz, San Juan, Córdoba, San Luis y el Servicio Nacional de Manejo del Fuego.



Para este sábado, el Comando Unificado ratificó la continuidad de la estrategia en los mismos frentes de ataque, con el despliegue adicional de personal de San Luis en el sector de Los Murmullos. El control de los focos calientes y la vigilancia sobre las reactivaciones en el perímetro siguen siendo las prioridades de un operativo que, pese a la concentración de recursos técnicos y humanos, aún no logra declarar el control definitivo sobre el avance de las llamas en la región afectada. (Agencia OPI Chubut)