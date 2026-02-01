Contienen el 85% del incendio en Puerto Patriada, aunque sigue activo

- Publicidad -

(OPI Chubut) – El Servicio Provincial de Manejo del Fuego (SPMF), dependiente de la Secretaría de Bosques del Chubut, informó que el incendio forestal en la zona de Puerto Patriada sigue activo y ya se encuentra contenido en un 85%.

Así se desprende del parte oficial emitido el viernes a última hora donde se reporta que el incendio forestal está activo en todo su perímetro y principalmente en el sector del arroyo El Blanco, con una superficie afectada estimada en 21.720 hectáreas.

Los cálculos se basan en imágenes satelitales Sentinel-2 tomadas el 24 de enero.

Según el informe oficial, la “vegetación dañada incluye matorral, bosque implantado y bosque nativo, mientras que la causa del incendio aún se encuentra en investigación”.

Desde el organismo provincial advirtieron por las altas temperaturas y bajos niveles de humedad sumado al incremento de viento que “complican las tareas de control y enfriamiento”.

Los trabajos continuarán el fin de semana con maquinaria pesada y la incorporación de personal de Protección Ciudadana. (Agencia OPI Chubut)