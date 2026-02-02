Cristina Kirchner busca anular el juicio de los Cuadernos

- Publicidad -

La defensa de Cristina Kirchner solicitará hoy la nulidad del juicio por la causa Cuadernos, cuestionando la validez legal de los testimonios de los arrepentidos.

El inicio de las audiencias ante el Tribunal Oral Federal N°7 marca el choque entre la acusación por dádivas y la estrategia de la ex presidenta. Mientras el relato judicial sostiene una estructura de recaudación ilegal, el abogado Carlos Beraldi argumentará que los testimonios de los imputados colaboradores carecen de sustento y que los hechos ya fueron juzgados en otros procesos.

Cristina Kirchner, quien actualmente cumple prisión domiciliaria por la causa Vialidad, enfrenta este debate vía Zoom debido a su estado de salud tras una operación de apendicitis. La etapa de “cuestiones preliminares” permitirá a las defensas plantear sobreseimientos antes de las declaraciones indagatorias, en un proceso que se estima durará varios años por la cantidad de imputados.

El tribunal, integrado por Enrique Méndez Signori, Fernando Canero y Germán Castelli, deberá resolver estos planteos tras escuchar a la fiscal Fabiana León. Este es el primero de tres frentes judiciales que la ex mandataria tendrá abiertos durante el año, incluyendo Hotesur-Los Sauces y el Memorándum con Irán.

La defensa de la ex presidenta dispone de 90 minutos para exponer sus pedidos de nulidad.

El debate se realizará de forma remota con dos audiencias semanales durante todo febrero.

La ex mandataria permanece en su residencia de la calle San José bajo el régimen de prisión domiciliaria.

La resolución de las nulidades planteadas por los abogados determinará si el juicio avanza hacia la etapa de pruebas o si sufre una parálisis técnica antes de marzo. (Agencia OPI Santa Cruz)