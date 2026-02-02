El complejo cerealero liquidó USD 1.850 millones durante enero

- Publicidad -

El complejo oleaginoso-cerealero inició el año con una inyección de USD 1.850 millones en el mercado de cambios durante enero de 2026. La cifra, reportada por CIARA (Cámara de la Industria Aceitera de la República Argentina) y el CEC (Centro de Exportadores de Cereales), marca una aceleración del 82% respecto al mes previo.

La auditoría de los datos arroja los siguientes puntos clave:

Monto total : USD 1.850 millones ingresados en el primer mes del año.

: ingresados en el primer mes del año. Variación mensual : Un salto del 82% comparado con el cierre de diciembre de 2025.

: Un salto del 82% comparado con el cierre de diciembre de 2025. Motores del flujo : Trigo y cebada lideraron los embarques, sumados al stock remanente de maíz y derivados de la soja.

: Trigo y cebada lideraron los embarques, sumados al stock remanente de maíz y derivados de la soja. Plazos financieros: Las operaciones responden a liquidaciones anticipadas de entre 30 y 90 días, según el producto.

Aunque el porcentaje de crecimiento parece robusto, las cámaras del sector advierten que la volatilidad es la norma y no la excepción. El flujo de divisas depende de factores externos que el país no controla: precios internacionales, clima y cambios regulatorios que afectan el ciclo comercial.

El peso del sector en la macroeconomía nacional sigue siendo determinante. Durante 2025, el complejo agroindustrial aportó el 47% del total exportado por Argentina, de acuerdo a registros del INDEC. Dentro de este esquema, la harina de soja se mantiene como el principal producto de exportación del país, seguida por el aceite de soja y el maíz. (Agencia OPI Santa Cruz)