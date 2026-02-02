Inicia la exploración científica de merluza en la zona III de Camarones

- Publicidad -

(OPI Chubut) – Este sábado 31 se inició la exploración científica de merluza hubbsi en la denominada Zona III dentro de aguas jurisdiccionales de Chubut, frente a Camarones, puerto que lleva más de dos décadas al margen de la actividad.

El secretario de Pesca de Chubut, Andrés Arbeleteche sostuvo que “por algún motivo que desconozco, lo que es la zona III, frente a Camarones, quedó sin actividad pesquera. Cuando digo sin actividad, es literalmente sin ningún barco”.

Desde el 2003, la operatoria se concentró principalmente en Puerto Rawson, Puerto Madryn, el Golfo San Jorge y Caleta Córdova, quedando el puerto de Camarones relegado.

- Publicidad -

El cambio de la situación se impulsó por la intendenta Claudia Loyola, con el acompañamiento del gobernador Ignacio Torres.

El funcionario sostuvo que en Camarones “entendieron que lo que hay que hacer es volver a darle actividad pesquera al puerto, que genera trabajo para los marineros, para la descarga y que, además, puede derivar en la creación de un polo pesquero en una ciudad que tiene muy buenas características”.

La exploración científica difiere de la prospección, donde el objetivo será relevar el recurso disponible, medir rendimientos, identificar el tipo de fauna presente y determinar si existe o no fauna acompañante.

“Somos muy optimistas. Creemos que va a haber merluza limpia, sin otra fauna que la acompañe”, indicó Arbeletche. (Agencia OPI Chubut)