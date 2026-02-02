Marco Lavagna renunció a la dirección del INDEC

- Publicidad -

Marco Lavagna presentó su renuncia al INDEC este lunes, en medio de reclamos salariales y a solo ocho días del debut del nuevo sistema de medición.

La salida del funcionario que normalizó las estadísticas desde 2019 abre interrogantes sobre la estabilidad técnica del organismo.

Fuentes oficiales confirman que el congelamiento de salarios provocó un fuerte desgaste con la planta técnica. La relación con los trabajadores se tensó al punto de generar “ruidos internos” insostenibles para la gestión de Marco Lavagna.

¿Qué pasa con la inflación?

La renuncia coincide con la aplicación de la nueva metodología Coicop 2018. Este cambio técnico eleva a 13 las divisiones de relevamiento y utiliza la encuesta de gastos de los hogares para actualizar el peso de cada consumo en el bolsillo de los argentinos.

Desde ATE INDEC, el delegado Raúl Llaneza expresó su preocupación por la oportunidad de la salida. El sindicato reclama un instituto que sea totalmente independiente del poder político para garantizar que los datos de pobreza e inflación no sufran manipulaciones.

La acefalía temporal en el organismo técnico genera incertidumbre en los mercados sobre la fiabilidad de los próximos índices de precios que deberá informar el Estado nacional. (Agencia OPI Santa Cruz)