Más de 50 organizaciones se movilizan contra la intervención del Puerto de Ushuaia

- Publicidad -

(OPI TdF) – Más de 50 organizaciones sociales y gremiales se convocarán el próximo martes 3 de febrero en “defensa de la soberanía, los recursos y los puestos de trabajo de Tierra del Fuego” y en rechazo a la intervención dispuesta por el gobierno nacional sobre el puerto de Ushuaia.

El encuentro se realizará frente al Puerto de Ushuaia al mediodía “en defensa de los puestos de trabajo y la soberanía territorial” dado que la terminal portuaria es la puerta de entrada a la Antártida y enclave estratégico para la provincia.

La intervención federal sobre el principal puerto de Tierra del Fuego movilizará a sindicatos, organizaciones civiles y agrupaciones políticas locales.

- Publicidad -

Las organizaciones advierten que la “intervención del Gobierno Nacional podría allanar el camino hacia la privatización y el despojo de recursos estratégicos, afectando directamente los empleos generados por el puerto y la economía regional”.

Del encuentro participarán la CGT Ushuaia, SUTEF, Luz y Fuerza de la Patagonia, SATSAID, UTHGRA, APEL, SOEM, UOM Río Grande, entre otras.

“La soberanía no es solo un concepto político, sino una bandera que se defiende en la práctica, protegiendo tanto el control territorial como los puestos de trabajo locales” argumentaron en la convocatoria. (Agencia OPI Tierra del Fuego)