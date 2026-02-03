Una mujer de Caleta Olivia murió en un vuelco

- Publicidad -

Una mujer identificada como Patricia Andrade, oriunda de Caleta Olivia, falleció este domingo al protagonizar un violento accidente en la ruta nacional N° 3 al sur de Trelew.

El accidente vial se produjo cuando Andrade conducía una camioneta Toyota Hillux acompañada por su hijo que estudia en la provincia de Córdoba.

El vehículo mordió la banquina y terminó volcando a la altura del kilómetro 1.488, a unos 35 kilómetros al sur de Trelew.



Su hijo Tomás, de 24 años, resultó con lesiones leves y presentaba un cuadro de shock.

Según las primeras pericias, la conductora no habría utilizado el cinturón de seguridad y trabajaron en el lugar integrantes del equipo de peritos de Accidentología Vial. (Agencia OPI Santa Cruz)