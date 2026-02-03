Ziliotto rechazó la reforma laboral ante Adorni

- Publicidad -

El gobernador de La Pampa Sergio Ziliotto rechazó hoy la reforma laboral del Ejecutivo nacional y reclamó el pago de una deuda previsional que asciende a 400.000 millones de pesos.

Durante la reunión en Casa Rosada con Manuel Adorni y Diego Santilli, el mandatario pampeano cuestionó el sesgo sectorial del proyecto diseñado por Federico Sturzenegger y Luis Caputo. Según Ziliotto, la iniciativa carece de consenso al no integrar a las pymes ni a la CGT. El reclamo central de la provincia, al igual que sucede con los distritos que no transfirieron sus cajas jubilatorias, apunta a la falta de giros actualizados por parte de la ANSES.

En el plano de infraestructura, la provincia solicitó el traspaso de 636 viviendas del programa Procrear para terminarlas con fondos propios y avanzar en la gestión de rutas nacionales. Mientras el oficialismo presiona para tratar la “Modernización Laboral” el 11 de febrero en el Senado, los gobernadores condicionan su apoyo a la regularización de los flujos de fondos adeudados por la Nación.



La negativa de Ziliotto anticipa un escenario de alta fricción en el Senado, donde el Gobierno nacional aún no logra consolidar los votos necesarios para la sanción de sus reformas estructurales. (Agencia OPI Santa Cruz)