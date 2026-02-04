Desde el año 2024 venimos diciendo que el INDEC no arrojaba el índice de inflación real: hoy es una realidad comprobada

- Publicidad -

(Por: Rubén Lasagno) – Recuerdo que los índices del INDEC a finales del 2024 me llamaban tanto la atención que por algún par de columnas de opinión deslicé que el IPC o estaba mal tomado o bien estaba siendo forzado el número, tal como lo había hecho anteriormente el kirchnerismo, bajo la tutela del ignorante y corrupto Guillermo Moreno, que en el 2013 tocó la estadística para pagarle menos a los bonistas.

Por “la avivada” de Moreno, Argentina tiene que pagar más de 1.800 millones de dólares a bonistas de EEUU y hoy, con este gobierno que supuestamente llegaba para sincerar la administración y decir la verdad, queda en carne viva una realidad vergonzosa: el gobierno estuvo forzando las estadísticas con propósitos iguales o similares al de Cristina Fernández. Hoy, esos que manipularon las cifras entre 2007 y 2015, se espantan y dan lecciones de economía, honestidad intelectual y respeto de las estadísticas.

No es necesario ser un licenciado en economía, un contador público ni un analista económico de primer nivel, para darse cuenta que con la misma plata cada vez compramos menos, que cuando dicen que el índice inflacionario es del 1.5%, la bolsa del supermercado se redujo en un 30%. Esta realidad empírica mata al relato. Cualquiera que vaya a comparar dos o tres veces por semana las cosas básicas para la casa y alimentos para la familia, lo puede corroborar sin necesidad que alguien le diga cómo, en qué y cuánto más gasta semana a semana por los mismos artículos. Y si se trata de Santa Cruz, esos precios sufren un considerable aumento que nadie tiene en cuenta.

- Publicidad -

La salida de Marco Lavagna del Indec y la justificación de Caputo, trajo una catarata de malas noticias, críticas y sospechas. “Las razones personales” de la renuncia del titular del INDEC es la metáfora de la estupidez y deja a todo el gobierno peor aún que si dijera la verdad.

Director del INDEC Marco Lavagna – Foto: NA

Los bonistas se ponen nervioso, el riesgo país sube, los economistas critican y le reprochaban a Caputo el haber supeditado un cambio metodológico a una cuestión de oportunismo político.

Sea como fuere, humildemente vengo advirtiendo desde el año 2024: el INDEC estaba siendo forzado. Las mediciones no son reales y es necesario (nunca lo hicieron y siempre lo pedimos) que el Congreso genere un INDEC paralelo para medir con cierta veracidad el nivel inflacionarios nacional de manera mensual. Así se hizo para contraponerse a Moreno y fue una valla a la impunidad y una apertura social de que el secretismo, siempre esconde oscuridades.

Ahora lo sabemos oficialmente: el gobierno nos ha mentido con la inflación. ¿En cuántas cosas más nos están mintiendo?. Lamentablemente nos vamos a enterar cuando el hecho esté consumado, como en el caso actual. Lo otro irrecuperable para Milei es la pérdida de la confianza pública y sobre ese aspecto, giró prácticamente toda su campaña y se fundamentó su gobernabilidad, hasta la actualidad. (Agencia OPI Santa Cruz)