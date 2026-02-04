El Gobierno define la estrategia para la reforma laboral

- Publicidad -

El poder se encierra hoy al mediodía en la planta baja de la Casa Rosada. El punto es que el selecto grupo de confianza de Javier Milei debe decidir si cede ante los gobernadores o si mantiene el puño cerrado frente a la reforma laboral que llega al Congreso la semana próxima.

La verdad es que el despacho de Manuel Adorni será el escenario de una pulseada interna que definirá el futuro inmediato de las provincias. Sucede que el capítulo tributario, diseñado por Luis Caputo y Federico Sturzenegger, genera ruidos incluso entre los mandatarios más cercanos al oficialismo.

El eje del conflicto es la reducción del Impuesto a las Ganancias para sociedades. Los gobernadores resisten la medida porque golpea directo en la recaudación coparticipable.

Dentro del oficialismo las posturas están lejos de ser una sola. Por un lado, figuras como Patricia Bullrich, Martín Menem y Diego Santilli se muestran dispuestos a negociar cambios para asegurar la sanción de la ley. Saben que sin consenso el camino en el Senado será tortuoso.

En la otra vereda se planta el ala dura. Luis Caputo cuenta con el respaldo de Santiago Caputo para rechazar cualquier modificación sustancial. “Si hay cambios, son cosméticos”, deslizan desde su entorno, marcando una cancha donde la intransigencia es la regla.

La reunión de este mediodía, que podría contar con la presencia de Karina Milei, también debe ajustar el cronograma para otros temas sensibles. En la lista de espera figuran la Ley de Glaciares, el acuerdo Mercosur-UE y la Ley Penal Juvenil.

El punto es que el tiempo corre y las voluntades no sobran. El Gobierno necesita demostrar capacidad de gestión legislativa en un febrero cargado de tensión. La suerte de la reforma laboral marcará el termómetro de una relación con las provincias que hoy parece caminar por la cuerda floja. (Agencia OPI Santa Cruz)