Falleció un hombre tras un incendio en un camión

- Publicidad -

(OPI Chubut) – Un camionero falleció en la tarde del lunes en el sector del Kilómetro 20 sobre la Ruta Nacional N°3, cuando el vehículo de gran porte se prendió fuego y producto de las quemaduras perdió la vida en el lugar.

El accidente se produjo en un predio donde funcionaba una estación de servicios y vecinos del lugar alertaron a los bomberos quienes constataron una densa columna de humo.

Al llegar al lugar constataron a presencia de un hombre tirado sobre el costado del camión que se consumía en llamas en la zona del motor y el habitáculo.

- Publicidad -

Efectivos de la Comisaría de Próspero Palazzo de Comodoro Rivadavia indicaron que el camión pertenecía a la empresa Oro Negro y se identificó al chofer como Marcelo Raúl Requena de 50 años.

La policía informó inicialmente que encontró el cuerpo sin vida “con quemaduras varias, sin signos vitales, a 10/15 metros del rodado en cuestión”. (Agencia OPI Chubut)