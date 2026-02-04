Gobernadores dudan frente a la reforma laboral de Nación

- Publicidad -

La política argentina suele moverse en las sombras y esta vez el escenario es el Consejo Federal de Inversiones. Lo que debía ser un frente unido de gobernadores ahora parece una pantalla vacía de Zoom.

Sucede que el hermetismo manda mientras las provincias calculan el costo de la lealtad. Nadie quiere dar el primer paso en falso ante una Casa Rosada que negocia de forma individual.

La verdad es que la incertidumbre domina el tablero político. El gobernador de La Pampa Sergio Ziliotto reconoció que la cita nunca estuvo firme después de salir de su reunión con Manuel Adorni y Diego Santilli.

El punto es que el peronismo y sus aliados buscan una postura común contra la reforma laboral. El oficialismo presiona para obtener la media sanción en el Senado el próximo 11 de febrero.

La gestión de Luis Caputo propone bajar las alícuotas de Ganancias del 35% al 31,5%. Esta medida seduce a las empresas pero enciende las alarmas en las arcas provinciales.

Los mandatarios provinciales estiman una pérdida superior a los 3 billones de pesos. Para el ciudadano común esto significa menos recursos para escuelas, hospitales y seguridad en su barrio.

El ministro de Economía sostiene que el impacto fiscal fuerte llegará recién en 2027. Sin embargo, los gobernadores saben que ese es un año electoral y no piensan ceder fondos clave.

Mientras los gobernadores deshojan la margarita, Patricia Bullrich ya mueve sus piezas. La jefa de La Libertad Avanza asegura que el acuerdo por la reforma laboral alcanza un 95%.

Patricia Bullrich solicitó una sesión especial para el 11 de febrero junto a bloques dialoguistas. Entre ellos figuran nombres como Eduardo Vischi, Luis Juez, Carlos Arce y Edith Terenzi.

La Casa Rosada confía en tener los votos necesarios para avanzar con sus reformas estructurales. El escenario para las provincias es complejo y el tiempo de las definiciones se agota. (Agencia OPI Santa Cruz)