Newsan avanza con despidos y suspensiones masivas en sus plantas industriales

- Publicidad -

(Ushuaia – OPI TdF) – El gigante electrónico Newsan ha puesto en marcha un plan de ajuste que sacude las estanterías del sector industrial. Con el despido de 45 trabajadores y la suspensión de otros 70 operarios, la firma justifica su repliegue en una supuesta caída de ventas, aunque los datos financieros cuentan una historia sensiblemente distinta.

La maniobra, ejecutada en las plantas de Monte Chingolo y Avellaneda, se disfraza bajo la finalización de contratos a plazo fijo. Sin embargo, puertas adentro, los trabajadores denuncian que se trata de despidos encubiertos de personal que, por antigüedad y continuidad, ya debería gozar de estabilidad en la planta permanente de la compañía.

Lo cierto es que la crisis económica argumentada por Newsan choca de frente con la realidad contable. Un informe de Moody’s Local de septiembre de 2025 ratificó que la empresa mantiene una posición competitiva sólida y niveles de endeudamiento bajos, lo que deja al desnudo una decisión basada en la rentabilidad extrema y no en la supervivencia financiera.

- Publicidad -

Para el vecino de Tierra del Fuego, este movimiento es una señal de alerta máxima. La diversificación del grupo en alimentos y cosmética no parece ser colchón suficiente cuando la lógica del ajuste impera; si la principal armadora del régimen promocionado comienza a soltar lastre en el continente, el efecto dominó sobre el empleo local en Ushuaia y Río Grande es una amenaza latente.

La empresa, mientras tanto, alega tener stock de mercadería acumulado para aguantar varios meses sin producir. (Agencia OPI Tierra del Fuego)