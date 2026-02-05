Rusia y Ucrania acuerdan intercambio de 314 prisioneros con mediación de EEUU

- Publicidad -

Rusia y Ucrania concretaron un acuerdo para el intercambio de 314 prisioneros bajo la mediación directa de los Estados Unidos, marcando el primer procedimiento de esta naturaleza en los últimos cinco meses de conflicto bélico. El anuncio oficial fue realizado desde Abu Dabi por Steve Witkoff, emisario de la Casa Blanca, quien confirmó que las delegaciones de Moscú y Kiev alcanzaron este consenso tras intensas jornadas de negociación. La operación representa un quiebre en la parálisis de los canjes humanitarios y se posiciona como el resultado tangible de una nueva fase en la dinámica diplomática impulsada por la administración estadounidense.

La resolución de este intercambio se gestó a través de conversaciones de paz que la representación norteamericana calificó como detalladas y productivas en el marco de una colaboración diplomática sostenida. Witkoff subrayó que, aunque persiste una agenda de trabajo extensa para abordar la complejidad de la guerra en Ucrania, este paso demuestra la efectividad de los canales de diálogo reabiertos para obtener resultados concretos. El emisario destacó que la continuidad de estas gestiones es una prioridad, anticipando que se prevén nuevos avances y acuerdos adicionales durante las próximas semanas.

El rol de los mediadores internacionales fue determinante para la ejecución del canje, con un reconocimiento explícito a los Emiratos Árabes Unidos por oficiar como sede de las conversaciones. Asimismo, la Casa Blanca atribuyó el éxito de este acuerdo al liderazgo del presidente Donald J. Trump, señalando que su intervención fue el factor que hizo posible destrabar las negociaciones tras meses de interrupción en los intercambios de prisioneros entre ambas naciones en conflicto. Este enfoque marca un cambio en la estrategia de mediación respecto a periodos anteriores de la contienda.

Horas antes de la confirmación definitiva, la representación de Estados Unidos ya había reportado progresos significativos durante la segunda jornada de discusiones en territorio emiratí, aunque sin revelar los detalles técnicos hasta la publicación final del mensaje. La concreción del intercambio de los 314 prisioneros se interpreta no solo como un acto de asistencia humanitaria, sino como un eje de la estrategia para impulsar esfuerzos que apunten a la finalización de la guerra en Ucrania mediante el despliegue de una diplomacia de alto nivel. (Agencia OPI Santa Cruz)