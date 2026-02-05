Santiago Aberastain es el nuevo presidente del Bloque Por Santa Cruz 

- Publicidad -

El diputado por el pueblo de Puerto Deseado, Santiago Aberastain fue elegido por unanimidad como el nuevo presidente del bloque de Por Santa Cruz tras la renuncia en el cargo del legislador por Puerto San Julián, Piero Boffi.

A su vez, el bloque oficialista definió que la vicepresidencia recaerá en el diputado Cristian Ojeda.

Aberastain es uno de los principales exponentes del bloque oficialista junto a Pedro Luxen, quien renunciará para asumir como futuro Jefe de Gabinete del Poder Ejecutivo.

- Publicidad -

Se especula que este mes podría haber una sesión extraordinaria para debatir sobre la emergencia del sector empresarial y comercial de Santa Cruz, anticipándose a la sesión inaugural del 1° de marzo donde se espera el balance de la gestión y la proyección de las políticas para el 2026 por parte del gobernador Claudio Vidal. (Agencia OPI Santa Cruz)