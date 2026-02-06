El Ministro de Economía Ezequiel Verbes mintió a la opinión pública. ¡Alerta gremios, sindicatos y trabajadores estatales!

- Publicidad -

(Por: Rubén Lasagno) – En del Ministro de Economía de la provincia Ezequiel Verbes en el canal oficial confirmó que el Presupuesto 2026 contempla “una pauta cero para los salarios” de los trabajadores estatales y esto tiene varias lecturas y ninguna buena.

El problema de este tipo de entrevistas pautadas a funcionarios del gobierno, es que los periodistas no repreguntan, “no acorralan” al entrevistado ya sea por ignorancia del entrevistador o con la intención de “suavizar” sus declaraciones y no confrontarlo con la realidad, por acuerdos previos. Por eso es que cada vez que le acercan un micrófono, los ministros y secretarios dicen exactamente lo mismo.

Con la frase que precede, referida a las declaraciones de Verbes, está claro que el Ministro mintió.

El Presupuesto 2026 (Ley 3987) en todo su articulado (Artículos 1 al 38) no incluye ninguna cláusula que prohíba explícitamente otorgar incrementos salariales a los empleados públicos durante el año 2026, ni se menciona que sea imposible hacerlo. Mucho menos existe la expresión de “pauta cero“; ninguna de estas dos expresiones (prohibición y pauta cero) es una norma escrita dentro de esta Ley de Presupuesto. Si existe tal política, es una decisión política del Ejecutivo ejecutada por fuera del texto literal de esta ley y no como señaló el Ministro de Economía en el medio digital.

Por el contrario, el texto contiene disposiciones que facultan al Poder Ejecutivo a realizar adecuaciones para el pago de haberes. Los puntos más relevantes vinculados al personal y los gastos que menciona el presupuesto son:

De acuerdo a lo que se puede extraer de su lectura, no se prohíben aumentos, solo se limita la creación de cargos (Artículo 5). La ley establece que “No se podrán aprobar incrementos en los cargos y horas cátedra que excedan los totales fijados” en las planillas anexas. Esto limita la cantidad de empleados (la planta de personal), pero no el monto de sus salarios, indica. Además, incluye excepciones para Educación, Salud, Desarrollo Social y Seguridad.

El Art 13 del Presupuesto 2026 faculta a la Secretaría de Estado de Hacienda y Finanzas “a realizar las adecuaciones presupuestarias necesarias para el pago de sueldos, jubilaciones y pensiones“. Esto sugiere que existen mecanismos previstos para gestionar la partida de salarios.

Por el Artículo 14 se prohíbe dictar normas que originen gastos que superen los límites fijados “sin especificar previamente el gasto que disminuirá o el recurso con el cual será afrontado“. Esto exige que cualquier aumento tenga una fuente de financiamiento, pero no lo prohíbe per se.

El Art. 36 sobre “Responsabilidad Fiscal” la ley adhiere al Régimen Federal de Responsabilidad Fiscal, lo cual, si bien esto impone reglas de disciplina financiera, el texto de la Ley 3987 en sí mismo no traduce esto en una cláusula de “aumento cero”.

¿El Ministro mintió o adelantó una decisión?

En resumen, el Ministro Verbes dijo “Respecto a la pauta salarial, el presupuesto tiene previsto una pauta cero“, pero cuando uno va al texto del Presupuesto 2026, no dice absolutamente nada de “pauta cero”, solo se centra en fijar los límites de cargos y el equilibrio financiero, pero no incluye ningún artículo que congele los salarios o declare la imposibilidad de aumentarlos en 2026.

Es decir, el Ministro miente y en realidad lo que está haciendo es exponiendo una decisión del gobierno que es la de no dar aumentos a los estatales durante el año 2026, lo cual es una revelación insólita que le va a traer muchos problemas al gobernador, por cuanto los gremios, en base a las declaraciones del Ministro, dan por sentado que no van a tener paritarias salariales y que sus sueldos ya retrasados, desactualizados y por debajo de la línea de pobreza, no van a sufrir ninguna modificación durante el año, según lo prevé el gobernador Claudio Vidal; habrá que ver qué dicen los sindicatos.

Verbes indicó que habrá eficiencia fiscal y ordenamiento del gasto

Pero hay un datos muy esclarecedor: en el Presupuesto 2026 el único “aumento” o pago salarial específico que se detalla y argumenta extensamente, es en el Artículo 35, donde se autoriza el pago del 50% de los haberes a los nuevos vocales del Tribunal Superior de Justicia designados por la Ley 3949, argumentando el “carácter alimentario” del salario, debido a una situación judicial pendiente.

En ninguna parte de los 38 artículos ni en las planillas se menciona un porcentaje específico de inflación proyectada (pauta macroeconómica) para calcular los sueldos de 2026.

En lugar de fijar un aumento por inflación en la ley, el Artículo 13, inciso a) de la ley de leyes, faculta a la Secretaría de Estado de Hacienda y Finanzas a “realizar las adecuaciones presupuestarias necesarias para el pago de sueldos” durante el ejercicio. Esto implica que los aumentos por inflación no están “cerrados” en el número fijo de la ley, sino que se delega al Ejecutivo la facultad de modificar las partidas para cubrir los acuerdos salariales que surjan durante el año. (Agencia OPI Santa Cruz)